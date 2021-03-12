Türk sinemasına iz bırakan usta yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi

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Türk sinemasına unutulmaz izler bırakan, ilk işçi ve grev filmi olarak kabul edilen Karanlıkta Uyananlar ile tanınan yönetmen Ertem Göreç, hayatını kaybetti. Aynı zamanda milli basketbolcu da olan Göreç'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Toplumsal gerçekçi filmleriyle Türk sinemasında 1960'lı yıllara damga vuran usta yönetmen ve milli basketbolcu Ertem Göreç, 89 yaşında hayatını kaybetti. İşçi sınıfının mücadelesini anlattığı ve ilk grev filmi olarak da bilinen Karanlıkta Uyananlar ve Otobüs Yolcuları ile tanınan yönetmenin ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

TAZİYE MESAJLARI PAYLAŞILDI

Ertem Göreç'in ölümünün ardından sinema dünyasından farklı isimler, sosyal medya hesapları üzerinden taziye ve başsağlığı mesajları yayınlandı.

Sinema yazarı Barış Saydam: Ertem Göreç dün gece vefat etmiş. Herkes yönetmenliğini bilir Ertem Hoca'nın. Ama Türk sinemasının hafızalarından biriydi. Tüm sektörü, Yeşilçam kültürünü, o dönemi dinleyecek kimsemiz kalmıyor yavaş yavaş. Bir dönem tamamen kapanıyor.

Yönetmen Mesut Uçakan: Ertem Göreç... Centilmen bir yönetmen, sıcak bir dosttu. Günü doldu, onu da aldılar bu yalancı dünyadan. Bu kadar elle tutulur bir ölümü görür de senin yalanlarına nasıl hala meftun olur insanlar ey dünya? Rabbim rahmetiyle muamele buyursun.

Film Yönetmenleri Derneği: Film Yönetmenleri Derneğinin kurucusu ve onur üyesi olan Türkiye sinemasının değerli yönetmeni Ertem Göreç aramızdan ayrılmıştır. Uzun süredir Kartal Yakacık'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi'nde kalmakta olan Ertem Göreç'in vasiyeti üzerine naaşı tıp fakültesine verildi.

Orhan Aydın: Ahhh canım Ertem Göreç (film yönetmeni) ahhh..yıldızlar yoldaşınız olsun...

Siyad: Ertem Göreç: (1931-2021) Sinema camiamızın, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

ERTEM GÖREÇ KİMDİR?

Bursa'da 1931 yılında dünyaya gelen usta yönetmenin ilk filmi 1959 yılında çekilen "Kanlı Sevda" oldu. Ertem Göreç, 1961'de, senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı toplumsal gerçekçi film "Otobüs Yolcuları"nı yönetti. Filmin başrollerinde Ayhan Işık, Türkan Şoray, Senih Orkan, Atıf Kaptan, Reha Yurdakul, Avni Dilligil ve Suphi Kaner oynarken, filmin özgün müziklerini ise Yalçın Tura ve Ruhi Su yaptı.

Türkiye'de ilk işçi ve grev filmi olan "Karanlıkta Uyananlar"ın 1964'de yönetmen koltuğuna oturan Göreç'in, "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" adlı filmi ise Türkiye'de fantastik sinemanın ilk örneği olarak