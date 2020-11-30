Türk SİHA'ları ABD gündeminde: Biden hükümeti için büyük bir dış politika sınavı

Türkiye'nin Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da başarılı bir şekilde kullandığı SİHA'lar, ABD'de gündem oldu. Washington Post, Türk SİHA'larının Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu olduğunu yazdı.

Türkiye'nin sınır ötesindeki askeri operasyonları devam ederken, Washington Post'ta dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Washington Post, Türkiye'nin Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya etkisini artırmak için birçok girişimde bulunduğunu, askeri operasyonlarda da sırtını yerli drone sistemine yasladığını yazdı.

"SİHA VE İHA'LAR DENGELERİN DEĞİŞMESİNDE BÜYÜK ROL OYNADI"

SİHA ve İHA'ların çok etkili olduğunu belirten analistler, 'drone'ların Libya'daki dengeleri Trablus yönüne değiştirdiğini ve Dağlık Karabağ'da da Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başarılı olmasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Washington Post, Türk yapımı 'drone'ların Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki ilerlemesini durdurmakta da büyük rol oynadığını belirtti.

İHA sektörünün hızlı büyümesi ile Türkiye'nin Çin ve İsrail gibi drone üretimi yapan ülkelere rakip olduğunu da belirtildi. Gazete, İHA'ların sivil ölümüne yol açtığı ve şüpheli militanların öldürülmesinde kullanıldıkları iddialarının yol açtığını ifade etti.

"DRONE'LAR ULUSAL BİR GURUR KAYNAĞI"

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Kasım Han da analiz için yaptığı değerlendirmede İHA'ların Türkiye'de büyük bir tartışma konusu yaratmadığını beliterek "Drone'lar bir ulusal gurur kaynağı ve Türkiye'nin kendi başının çaresine bakabildiğinin sembolü olarak görülüyor."

"BİDEN İÇİN BÜYÜK BİR POLİTİKA SINAVI"

Washington Post ayrıca Türkiye'nin 'genişlemeci' bir politika izlediğini yazdı. Washington Post İstanbul Büro Şefi Kareem Fahim, Türkiye'nin savaş alanındaki başarısının Biden hükümeti için büyük bir dış politika sınavı oluşturacağını belirterek "Türkiye'nin genişlemeci politikası karşısında ne yapacaklar?" sorusunu sordu.

"TÜRKİYE'NİN ADIMLARI RUSYA'YI ENGELLİYOR"

Washington Post'a konuşan ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Türkiye'nin dışarıdaki atılımlarının Rusya'nın Suriye ve Libya gibi yerlerdeki hedeflerini engellediğini ve bunun kötü bir şey olmadığını söyledi.

"Erdoğan, Ortadoğu'daki herkesi çok korkutuyor" diyen Jeffrey "Türkiye'nin lideri, tahmin edilmesi zor biri ve çok hırslı. İktidar, boşluğu olan yerlere hamle yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'DAN 'YENİ SAYFA' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem mesajlarını verdiği parti kongrelerinde ABD ile ilişkiler için de 'yeni sayfa' vurgusu yapmıştı.

Erdoğan şunları kaydetmişti: "Aynı temenniyi müttefikimiz Amerika ile olan ilişkilerimiz için de ifade ediyoruz. Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve savunma ihtiyaçları konusundaki hassasiyetine saygı gösteren bir Amerika ile bölgesel ve küresel düzeyde yapabilecek çok işimiz olduğunu düşünüyoruz."

Türkiye'nin ABD ile ilişkileri için de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz" yorumunda bulunmuştu.