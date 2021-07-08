Türk şarkıcı Yusuf Gez, şarkısıyla Avrupa'daki müzik listelerini kasıp kavuruyor

Almanya'da doğup büyüyen ve şarkılarının sözlerini bizzat kendisi kaleme alan Yusuf Gez, Yine mi Ben adlı şarkısıyla aylardır Avrupa'daki müzik listelerinde en çok dinlenen Türk Pop Şarkıcısı olduktan sonra Türkiye'deki Spotify listelerine de 9 numaradan hızlı bir giriş yaptı.

Tarkan, Ebru Yaşar, Serdar Ortaç, Demet Akalın ve Levent Yüksel gibi ünlülerin Almanya konserlerinde ön grup olarak sahne alan ünlü şarkıcı Yusuf Gez, sadece şarkısıyla değil klibiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

"YENİ ŞARKIM İLK KEZ TÜRKİYE'DE YAYINA GİRECEK"

TikTok ve Apple Music gibi platformlarda gördüğü ilgiden memnun olan yakışıklı şarkıcı, ''Verdiğim emeklerin ülkemde karşılık bulması benim için her şeyden daha önemli. Gönlüm isterdi ki; şarkıyı ilk defa Türkiye'deki platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunalım. Eylül ayında çıkacak olan yeni şarkım ve sürpriz klibimiz ilk defa Türkiye'de yayına gireceği için şimdiden çok heyecanlıyım" dedi.

MESLEĞİNDEN VAKİT BULDUKÇA ŞARKI SÖYLÜYOR

Çocukluğunda fark edilen sesi sebebiyle müzikten hiç kopmayan ancak ilk defa profesyonel bir ekiple kendi şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sunan Yusuf Gez aslında Almanya'da ünlü olan bir kuaförün de sahibi. Yoğun iş temposuna rağmen müzik için her zaman vakit bulabildiğini söyleyen Yusuf Gez, ''Kuaförlük mesleğim ancak müzik, gönlümde taht kuran ve hayallerimi anlamlı kılan uğraşım"' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, aynı zamanda pandemi nedeniyle ertelenen Türkiye konserini ağustos ayına planladıklarını da açıkladı. Sözleri kendisine ait olan ''Yine mi Ben'' adlı şarkısının düzenlemesi ise Berk Telkıvıran'a ait.