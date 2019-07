Türk-Rus Toplumsal Forumu 5. oturumu ve 2. Rektörler Çalıştayı gerçekleştirildi

Rusya ve Türkiye'den 30'dan fazla üniversite rektörünün, 250'den fazla iş insanının, kültür-sanat ve akademik çevre temsilcilerinin katıldığı Türk-Rus Toplumsal Forumu 5. oturumuna Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğünü temsilen, Türkiye-Rusya İşbirliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan katıldı.

Türkiye-Rusya Devlet Başkanları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kurulan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) bünyesindeki Türk-Rus Toplumsal Forumunun Eğitim-Bilim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Çalışkan, St. Petersburg'da Eğitim ve Bilim Komitesinin 2. Rektörler Çalıştayına da ÇOMÜ'yü temsilen katıldı.

Tavriçeskiy Sarayı'nda başlayan Toplumsal Forumun açılış konuşmaları Forum Eş Başkanları Eleonora Mitrofanova ve Milletvekili Ahmet Berat Çonkar; Forum Genel Sekreterleri Markov Sergey Alexandrovich ve Büyükelçi Ender Arat ile Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar tarafından gerçekleştirildi. Komite başkanlarının konuşmaları ile süren oturumda Prof. Dr. Vedat Çalışkan da ÇOMÜ yayını olarak basılan "Beyaz Rusların Gelibolu Gurbetinin 100. Yıl Dönümü" adlı kitabı tanıtarak; "Gelibolu olgusunun" iki ülke arasındaki kültürel ilişkiler bakımından taşıdığı önemi açıklayan bir sunum gerçekleştirdi.

Forum kapsamında ikinci gün gerçekleştirilen 2. Rektörler Çalıştayında iki ülke üniversiteleri arasında 21 işbirliği protokolü imzalanırken diploma denklikleri konusunda çalışma başlatılması kararı ile Rusya üniversitelerinin uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci deneyimlerini paylaşma önerileri, etkin ve verimli işbirliği önerileri çalıştayın öne çıkan başlıkları oldu.

ÇOMÜ ile Rusya'nın dört üniversitesi arasında (Moscow State University of Food Production, Southern Federal University, RUDN University, The Russian New University) ikili işbirliği için ön görüşmeler tamamlandı ve imzaya açıldı.

2020 yılı, Gelibolulu Ruslar'ın 100. yıl dönümünün başlangıcı olmasının yanı sıra Türkiye ile Sovyet Rusya arasında ilk diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümünü temsil ediyor. Bu nedenle Toplumsal Forum tarafından 2020 yılının "Türkiye-Rusya Ortak Tarih Yılı" olarak benimsenmesi iki ülke başkanlarına teklif edilecek. 2020 yılından itibaren "Gelibolu" teması kapsamında çeşitli sanatsal, kültürel, akademik ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Toplumsal Forum'da çok sayıda öneri dile getirildi.

Türk-Rus Toplumsal Forumun 5. oturumunun çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi için bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı platform olmasının yanı sıra ÇOMÜ adına gerçekleştirilen çalışmaların ÇOMÜ ve Çanakkale'ye önemli işbirliği fırsatları sağlayacağı düşünülüyor. - ÇANAKKALE

