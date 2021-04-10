Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü Beyşehir ve Derebucak'ta da kutlandı
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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü Beyşehir ve Derebucak'ta da kutlandı

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü Beyşehir ve Derebucak'ta da kutlandı

Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Beyşehir anıt meydanındaki törende İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, Atatürk anıtına çelenk koydu. Ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Program daha sonra şehitlikte devam etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunurken, şehitler için dualar edildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, daha sonra makamında tebrik ziyaretlerini kabul etti. Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve polis teşkilatı mensupları katıldı.

Derebucak'ta kutlamalar

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Derebucak ilçesinde de tören düzenlendi. İlçe Kaymakamlığı hizmet binası bahçesindeki törende, İlçe Emniyet Amirliği çelengi Atatürk anıtına koyuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İlçe Emniyet Amiri Ömer Gündüz'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program sona erdi. Törene, İlçe Kaymakamı İnanç Gökçayır, İlçe Emniyet Amiri Ömer Gündüz, kurum müdürleri katıldı. - KONYA

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü Beyşehir ve Derebucak'ta da kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü Beyşehir ve Derebucak'ta da kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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