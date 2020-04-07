Türk Polis Teşkilatı'nın 175.'inci kuruluş yıl dönümü
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Türk Polis Teşkilatı'nın 175.'inci kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 175.'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajlarda, polisin 24 saat fedakarca görev yaptığı vurgulandı.

07.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:37
Türk Polis Teşkilatı'nın 175.'inci kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 175.'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajlarda, polisin 24 saat fedakarca görev yaptığı vurgulandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Polis Teşkilatı'nın 175.'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gürkan mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın 175 yıldır şan ve şerefle yürütülen bir görev ahlakını temsil ettiğini belirterek, "Kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynayan polisimiz milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü eylem ve girişimin de karşısında durmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Polis, asker kader disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır sözünden hareketle görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelidir. Bugün güçlü ve gelişen bir Türkiye'den bahsedebiliyor ve geleceğe yönelik hedefler ortaya koyabiliyorsak kuşkusuz bunu ülkemizde hakim olan huzur, güven ve istikrar ortamına borçluyuz. Bu ortamın oluşturulması noktasında müteşekkir olduğumuz kurumların başında ise, Türk Polis Teşkilatımız geliyor. Çünkü bu teşkilatın her bir mensubu, suç ve suçlularla mücadelenin yanında yasa ve kanunların sorunsuz icrası için çalıştığı gibi, ülkenin ve milletin bekası için de, gerekirse canından dahi geçebilecek kadar vatan sevdalısıdır" dedi.

Başkan Gürkan, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde Türk Polis Teşkilatının önemli bir sorumluluk üstelendiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz bu zor zamanda salgınla sadece ilgili kurumlar değil Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimizde büyük bir sorumluluk örneği göstererek sahada geçe-gündüz çalışmaktalar. Polis teşkilatımızın ve güvenlik güçlerimizin bu çalışmaları takdire şayandır. Halka hizmet anlayışı içerisinde görevlerini en iyi şekilde icra eden ve bu uğurda şehit olan emniyet mensuplarımızı saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutlar tüm personellerimize görevlerinde başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

TÜMSİAD Başkanı Gümüş de kutladı

Diğer yandan, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD)Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş de Türk Polis Teşkilatının 175. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Kuruluşundan bugüne kadar, ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü Kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın gururun ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Polis Teşkilatı, Kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kutsal bir görev üstlenmiştir. Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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