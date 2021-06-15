Türk oyuncu Gizem Erdoğan, Netflix'in yeni dizisinde başrol olacak

Dijital platform Netflix, müzik endüstrisinde devrim yaratan ve dünyanın önde gelen müzik hizmetlerinden biri haline gelen Spotify'i dizi haline getiriyor. 6 bölümden oluşacak mini dizide Türk oyuncu Gizem Erdoğan da yer alıyor. Başrollerden birisini canlandıracak olan Erdoğan, pek çok ünlü isimle bir arada rol alacak.

Netflix'in müzik endüstrisinde devrim yaratan ve dünyanın önde gelen müzik hizmetlerinden biri haline gelen İsveçli girişim Spotify hakkındaki isimsiz senaryo dizisinin hazırlıkları başladı. Altı bölümden oluşan dizi, genç teknoloji girişimcisi Daniel Ek ile dünya çapında ücretsiz ve yasal akışlı müzik sunarak müzik endüstrisini sarsan önemli ortakları etrafında dönüyor.

KADROSUNDA TÜRK OYUNCU OLACAK

Dizinin oyuncu kadrosunda, Daniel Ek rolündeki başrol oyuncusunu Edvin Endre,Per Sundin rolünde Ulf Stenberg, Petra Hansson rolünde Türk oyuncu Gizem Erdoğan, Andreas Ehn rolünde Joel Lützow ve Martin Lorentzon rolünde Christian Hillborg yer alıyor.

Gizem Erdoğan

DAHA ÖNCE DE NETFLIX DİZİSİNDE ROL ALDI

1987 İsveç doğumlu olan Gizem Erdoğan, Netflix'in İsveç dizisi Love & Anarchy'nin kadrosunda da yer almıştı. Gizem Erdoğan, dizide Denise karakterini canlandırmıştı. Oyuncu son olarak Kalifat dizisinde Pervin karakterini canlandırdı.

DİZİNİN KONUSU SPOTİFY UNTOLD KİTABINDAN ESİNLENDİ

Hazırlıkları devam eden kurgusal dizi için Sven Carlsson ve Jonas Leijonhufvud'un Spotify Untold kitabından esinlenildi. Dizinin yapımcılığı ise bir Banijay Group şirketi olan Yellow Bird U.K. tarafından yapılacak. Kitap Spotify'ın yolculuğunun hikayesini anlatırken; zorlu plak şirketlerini ikna etme çabaları, Steve Jobs'un Spotify'ın ABD lansmanındaki kişisel savaşı ve Taylor Swift, Bob Dylan gibi hassas sanatçılarla yaşanan süreç de dizide işlenecek.