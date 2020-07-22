Türk Müzik Formatı "Good Singers" Fransa'da izlenme rekoru kırdı Dünyanın önde gelen bağımsız TV içerik dağıtıcısı Global Agency'nin eğlenceli müzik - yetenek programı "Good Singers" Fransa ulusal TV kanalı TF1 tarafından hayata geçirildi.

Portföyünde bulunan dizi ve yarışma programı formatlarını dünyanın çeşitli ülkelerindeki televizyon kanallarına ulaştıran Global Agency'nin yeni müzik - yetenek yarışması Good Singers'ın Fransa'nın önde gelen ulusal TV kanalı TF1'da yayınlanan ilk bölümü 3.2 milyon kişi tarafından izlendi. İlk defa bir Türk yayın formatı prime time'da yayına girdi.

Geçtiğimiz Cuma günü prime-time'da yayınlanan lansman programı 3.2 milyon izleyiciyle izlenme rekoru kırdı.

Ünlü jürilerle birlikte, en popüler TV fenomenlerinden biri olan Jarry'nin sunduğu program, tüm gruplarda büyük başarı elde etti: % 18.2 pay (4+),% 30 pay (50+), % 26 pay (25-49), % 40 pay (4-14),% 32 pay (15-24 ). Seyirciden tam not alan programın izlenme oranı, bir hafta önce aynı slotta yayınlanan bir yarışmaya oranla % 40'lık bir sıçrama elde etti. Ayrıca sosyal medyada trendtopic olan "Good Singers", gece boyunca olumlu yorumlar aldı.

Global Agency kurucu CEO'su İzzet Pinto'nun yarattığı format, TF1 tarafından büyük bir prodüksiyon ile hayata geçirildi. Uluslararası fenomen olmaya aday "Good Singers", yarışmacıların seslerini duymadan dış görünüşlerine bakarak iyi sesli olanları tahmin edebilme fikrine dayanan ilk format olma özelliğini de taşıyor.

Yarışmada, iyi ve kötü sesli şarkıcılar ilk etapta şarkı söylemeden ünlüleri etkilemeye çalışıyor. Her biri ünlü olan üçer kişiden oluşan iki takım sahte adaylar arasındaki iyi sesleri bulmayı deniyor. İki takım, birbirinden eğlenceli olan dört tur boyunca mücadele ederken her etapta, doğru tahminlerle para ödülü kazanmaya çalışıyor. Format gereği para ödülü bir yardım kuruluşuna bağışlanıyor.

Global Agency Kurucu CEO'su İzzet PINTO, "Good Singers dünya çapında büyük bir talep görüyor. Lansmandan önce dahi formata büyük ilgi oluştu. TF1, formatımızı çok başarılı bir prodüksiyonla hayata geçirdi ve müthiş bir yayın gerçekleştirdi. Ortaya çıkan bu başarılı sonuçtan dolayı oldukça mutlu ve gururluyuz. Zor günler geçirdiğimiz bu dönemde seyirciler, komedi içeren eğlenceli formatlara oldukça ilgi gösteriyor. Eğlenceli müzik yetenek formatı "Good Singers"ın dünya çapındaki TV kanalları için mükemmel bir seçim olacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler