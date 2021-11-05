Türk milletvekili ve belediye başkanları, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Galerisi'ni gezdi

Türkiye'den gelen milletvekili ve belediye başkanlarından oluşan heyet, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Srebrenitsa Galerisi'ni ziyaret etti.

Balkan Kültür Derneği organizasyonuyla Bosna Hersek'e gelen 130'a yakın milletvekili ve belediye başkanı, 1992-1995'te yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa'da yaşananların anlatıldığı galeriyi gezdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Srebrenitsa'da yaşananların insanlık ayıbı olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin her türlü soykırım ve katliama her zaman karşı olduğunu söyledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da Srebrenitsa'da yaşananları dünyanın utançla izlediğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi her zaman Müslüman ve Boşnak kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise dünyada bir hak mücadelesi olduğuna işaret ederek, "Bu mücadele içerisinde Müslüman halkın bir arada olması gerektiğine inanıyorum ancak maalesef onlar da dağınık. Bu noktada Osmanlı'nın evladı olan bizler Türkiye bunu inşallah sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edilmişti.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmişti.

Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömülmüştü.

Haberi Kaydet