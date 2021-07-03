Türk lirasıyla ihracatta artış sürüyor
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Türk lirasıyla ihracatta artış sürüyor

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ocak-haziran döneminde Türk lirasıyla yapılan ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 31,7 milyar lira olduğunu belirterek, "6 ayda 189 ülkeye ihracatımızı Türk lirasıyla gerçekleştirmişiz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ocak-haziran döneminde Türk lirasıyla yapılan ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 31,7 milyar lira olduğunu belirterek, "6 ayda 189 ülkeye ihracatımızı Türk lirasıyla gerçekleştirmişiz." dedi.

Gülle, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, haziran ihracat rakamının 20 milyar dolar olmasını çok istediklerini ancak 19,77 milyar dolarlık değerle ayı bitirdiklerini söyledi.

Aylık, çeyreklik, 6 aylık ve yıllık bazdaki ihracat rakamlarında rekor elde edildiğini belirten Gülle, "3 aylık ihracat 54 milyar doların üzerine çıktı, 6 aylık ihracat 105 milyar dolar oldu, yıllık rakam da 200 milyar dolardan 200 milyon dolar eksik kaldı. Haziran rakamı çok özel, bizleri hedefe biraz daha yaklaştırdı. Destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gülle, Türk lirasıyla ihracattaki artışa işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk lirasıyla yapılan ihracat çok kıymetli. Türk lirasıyla ihracat haziranda yüzde 53 artışla 6,17 milyar lira oldu. 6 aylık rakam da bir önceki yıla göre yüzde 57 artışla 31,7 milyar lira oldu. 6 ayda 189 ülkeye ihracatımızı Türk lirasıyla gerçekleştirmişiz. Haziran ihracatında da 181 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapmışız. İhracatımızın haziranda Türk lirasıyla en yoğun yapıldığı 6 ülkenin Irak, Almanya, KKTC, Almanya, İran ve Suriye olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde 6 ayda yapılan 31,7 milyar liralık ihracatta da yine bu ülkeler öne çıkıyor. 7 bin 600'ün üzerinde firmamızın Türk lirasıyla ihracatı tercih ettiğini gördük, bu da bizi son derece mutlu etti. Burada karşılıklı yerel paralar bazındaki ihracatın artmasını tercih ediyoruz. Dolar haricinde bir para birimi üzerinden ticaretin yapılması bizi mutlu ediyor. Türk lirasıyla ihracatın her ay üstüne koyarak gittiğini görüyoruz, bu da bizi memnun ediyor."

"Çip krizi otomotiv ihracatını etkilemeye devam ediyor"

Çip krizinin otomotiv sektörü ihracatını etkilemeye devam ettiğini vurgulayan Gülle, "Geçen ay otomotiv sektörü ihracatı uzun aradan sonra ikinci sıraya düşmüştü, aynı şey bu ay da oldu. Bu, bazı fabrikaların ham madde teminlerinden hem de bazı fabrikaların tatilde, bakımda olmasından kaynaklandı. O nedenle otomotiv sektörü bu durumdan etkilendi. Etkilenmeseydi bizim için birkaç milyar dolarlık ihracatın artması demekti. O zaman aylık ihracatta 20 milyar doları, yıllık bazda da 200 milyar doları da geçmiş olurduk." ifadelerini kullandı.

Gülle, temmuz ihracatına ilişkin beklentileri değerlendirirken de şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 senedir herkes oturmaktan şikayetçiydi, çalışmaya çok ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan özellikle rica ediyoruz, lütfen tatilleri birleştirmesin. Şu anda ülkemiz çok ciddi üretim ve ihracat ivmesi yakaladı. Üretime ve ihracata çok ihtiyacımız var, dünyadan siparişlerimiz var, çalışmamız gerekiyor. Kamuda tatili birleştirince iş dünyası da bunla paralel hareket ediyor. Yaklaşık 1 senedir pandemiden dolayı her türlü imkan sağlandı, üretimimizi, ihracatımızı kesintiye uğratacak bir kararın alınmamasını önemle rica ediyorum."

Türk lirasıyla ihracatta artış sürüyor
Türk lirasıyla ihracatta artış sürüyor
Türk lirasıyla ihracatta artış sürüyor
Türk lirasıyla ihracatta artış sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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