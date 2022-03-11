Türk Kültürü ve Fahrettin Kırzıoğlu anma programı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında ' Türk Kültürü ve Fahrettin Kırzıoğlu Anma Programı' Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Programa ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Germencik Yamantürk Meslek Yüksek Okulu Müdürü Erdinç Vural, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran, Cumhuriyet Savcısı Aydın Karabıçak, Gençlik Spor İlçe Müdürü, öğretim elemanları, misafirler ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Başkanı, Ulusal ve Uluslararası Projeler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'un yaptığı anma programında konuşmacı olarak; Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Toksoy ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema-Televizyon Programından Özge Kesici ve Okan Bilgen, Medya ve İletişim Çalışmaları Programından Tansu Güneş yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekanı Hatice Hale Bozkurt, "Fahrettin hocayı anmak, gençlerle beraber olmak bizim geleceğimizi ve Türkiyemizi şekillendirmek anlamına geliyor. Türk kültürü de bu şekillendirme de önemli paya sahiptir" dedi.

Moderatör Prof. Dr. Turan Akkoyun, Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu'nun akademik hayata çok geç başlamasına rağmen tarih başta olmak üzere edebiyat, dil kısaca Türk Kültürü anlamında Türkoloji alanında kalıcı eserler bıraktığından bahsederek, bilim dünyamıza oldukça önemli katkılar sağladığını belirtti.

Fahrettin Kırzıoğlu'nun öğrencisi Doç. Dr. Ahmet Toksoy, Fahrettin Kırzıoğlu'nun dünyaya geldiği yer olan Kars'ın o dönemde işgal altında olduğundan bahsederek, "Fahrettin hocanın dünyaya geldiği Kars, Ruslar tarafından işgal altındaydı. Bize Keloğlan masalları anlatılmadı. Bizler dedelerimizden, düşmanlar tarafından ailelerimize yaşatılan acıları dinledik. Fahrettin hocamızın henüz akademik hayata girmeden, Sovyetlerin Kars'ı Ardahan'ı istemesi ve Artvin'de Gürcü propagandası yapılması üzerine gazetelerde ve dergilerde nasıl yazılar yazarak çırpındığını ele almamız gerekir. Fahrettin hocanın tarihçi olmasının altında işte bu yaşanmışlar yatmaktadır. Bizim nazarımızda 'Hocaların Hocası' olarak adlandırılmaktadır" diye konuştu.

Tansu Güneş, Fahrettin Kırzıoğlu'nun Türk kültürü hakkında yaptığı araştırmalardan, Özge Kesici ise, Fahrettin Kırzıoğlu'nun hayatının belgesel olması gerektiğinden bahsetti. Son konuşmacı olan Okan Bilgen, Fahrettin Kırzıoğlu'nun, Necip Fazıl Kısakürek'in Kanlı Sarık Piyesine etkisini ve Doğu bölgesine dair bilgi, belge ve arşiv araştırmalarına değindi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, 26. ADÜFEST etkinliklerinin kültür alanında ilk etkinliğinin anlamına uygun bir konuyla başladığını belirterek katkısı olan herkese teşekkür etti.

Anma programı Rektör Yardımcısı, İletişim Fakültesi Dekanı, Gençlik ve Spor Efeler İlçe Müdürü, Cumhuriyet Savcısı tarafından katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi. - AYDIN