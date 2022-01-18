'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi Muğla'ya - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi Muğla'ya

'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi Muğla'ya
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de geçen yıl yazın çıkan orman yangınları nedeniyle Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar için 'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi, Muğla'nın Milas ilçesinde oluşturuldu.

MUĞLA (DHA) - TÜRKİYE'de geçen yıl yazın çıkan orman yangınları nedeniyle Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar için 'Türk- Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi, Muğla'nın Milas ilçesinde oluşturuldu.

Türkiye'nin birçok şehrinde geçen yıl yaz aylarında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği'nce (ÇEKUD) başlatılan 'Kökü bizde- Yeşil vatan hepimizin' kampanyası kapsamında Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar, toprakla buluşmaya devam ediliyor. Antalya, Nevşehir, Kilis ve İstanbul'un ardından 'Türk- Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi, Muğla Milas'ın Akyol Mahallesi'nde oluşturuldu. İlk fidanların dikimi, düzenlenen törenle yapıldı. Törene Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Güney Kore'nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver, Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, öğrenciler ve orman personeli katıldı. İlk fidanlara can suyu da katılımcılar tarafından verildi.


'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi Muğla'ya

'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi Muğla'ya

'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi Muğla'ya

'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi Muğla'ya

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, 'Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

Türkiye, Muğla, Türk, Kore, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title