Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Meredov'la görüştü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi.

Meredov, Türkmenistan'ı ziyaret eden Amreyev'i kabulünde, ülkesinin Türk Konseyi kapsamında özellikle istikrar ve güvenliğin korunması, bölgede enerji ve ekolojik güvenlik konularında ortaklığın geliştirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Meredov, sürdürülebilir kalkınma perspektifinden ulaştırma ve iletişim alanındaki iş birliğinin genişletilmesi için Türk Konseyinin potansiyelinin dahil edilmesi imkanlarını olumlu değerlendirdiklerini belirtti.

Genel Sekreter Amreyev, Türk Konseyi ülkelerinin Türkmenistan ile verimli ikili ilişkilerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Amreyev, Meredov'a 2021'de İstanbul'da yapılması planlanan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde alınacak kararlarla ilgili bilgi verdi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un zirveye beklenen katılımının Türk dünyasındaki birliği sergileyeceğini ifade etti.

Meredov'a Türk Konseyinin ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, turizm, gençlik ve spor alanlarındaki projelerini anlatan Amreyev, Türk Yatırım Fonu, Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Kardeş Limanlar Girişimi ve Trans Hazar Orta Koridoru gibi girişimleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Taraflar, Türkmenistan'ın Türk Konseyine özel bir statüde katılma olasılığını da ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov