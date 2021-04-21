Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay'ı Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Kosova Kızılhaçı iş birliğinde, ülkenin güneybatısındaki Prizren'de 500 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı nedeniyle insani yardım dağıtımına başladı.

Türk Kızılay'ı Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Kosova Kızılhaçı iş birliğinde, ülkenin güneybatısındaki Prizren'de 500 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı nedeniyle insani yardım dağıtımına başladı.

"Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılayı ve Kosova Kızılhaçı işbirliğinde gerçekleşen dağıtıma, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu İsmail Cenk Şen, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile Kosova Kızılhaçı temsilcileri katıldı.

Türk Kızılayı'nın gıda yardım paketlerini alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayı'na teşekkür etti. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, dünyanın birçok bölgesindeki Müslümanlara Ramazan ayı kapsamında gıda paketi yardımında bulunduğunu ve bugünde Kosova'da 500 ihtiyaç sahibi aileye yardım paketlerini dağıttıklarını söyledi. Kosova Kızılhaçı Prizren Şubesi Temsilcisi Buyar Müfti de Türk Kızılayı'nın her zaman Kosova Kızılhaçı'nın yanında olduğunu söyledi. Buyari, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha fazla ailenin yardım için Kosova Kızılhaçı'na başvurduklarını ifade etti. Türk Kızılayı Prizren, Priştine, Suhareka yanı sıra Kosova'nın birçok bölgesinde yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı
Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı
Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı
Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı
Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Kızılayından Kosovalı ailelere Ramazan yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 18:01:39. #1.14#

title