Türk kızılayı, izmir'deki kan bağışı rekortmenlerini onurlandırdı

10.10.2019 17:26

TÜRK Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi, Ege Bölgesi'nde en çok kan bağışı yapan 3 bin 574 gönüllüyü ödüllendirdi. Türkiye'nin bağış rekortmenleri Bahadır Alpsan, İsmail Kaya ve Emin Şahin'e de madalya ve kupa verildi.

Türk Kızılay'ı Ege Bölge Kan Merkezi, Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Ege Bölgesi'ndeki kan bağışçılarını onurlandırdı. Törene İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop'un yanısıra Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, Kızılay İzmir şube başkanları ve bağışçılar katıldı. 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ve Mobil Kan Bağış Birimleri aracılığı ile Türkiye'nin kan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Türk Kızılayı, törende 45 kez kan bağışında bulunan 95 gönüllüye plaket, 35 kez kan bağışında bulunan 185 bağışçıya altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunan 395 bağışçıya gümüş madalya, 10 kez kan bağışında bulunmuş 2 bin 899 bağışçıya ise bronz madalya verdi. Bağış rekortmenlerinin de onurlandırıldığı törende, Türkiye kan bağışı şampiyonu olan Bahadır Alpsan, İsmail Kaya ve Emin Şahin'e madalya ve kupa verilerek, başarıları takdir edildi.

Kaynak: DHA