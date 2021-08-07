Türk Kızılay, yangın bölgelerindeki vatandaşlara yemekleri 1061 personelle hijyenik şartlarda ulaştırıyor

Türk Kızılay, orman yangınından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara yemekleri 1061 personelle hijyenik şartlarda ulaştırarak, bölgedeki faaliyetlerini etkin ve yoğun şekilde sürdürüyor.

Türk Kızılay, orman yangınından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara yemekleri 1061 personelle hijyenik şartlarda ulaştırarak, bölgedeki faaliyetlerini etkin ve yoğun şekilde sürdürüyor.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, AA muhabirine, Türk Kızılay olarak 10 gündür yangının olduğu bütün bölgelerde faaliyetlere devam ederek, beslenme hizmeti sunduklarını söyledi.

Hem kendilerinin üretim ve dağıtım gerçekleştirdiğini hem de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu operasyonu koordine ettiklerini anlatan Özer, "Manavgat ve diğer bölgelerde 3 ayrı noktada yemek üretim faaliyetleri sürüyor. Bu noktalarda her gün 30 bin kişilik yemek pişiyor ve dağıtılıyor. Üç öğün sıcak yemek çıkarıyoruz." dedi.

"Yemeğin hijyen anlamındaki güvenliği önem arz ediyor"

Türk Kızılay olarak bölgede etkin şekilde durmaksızın çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Afet yaşanmaya başladığından itibaren yangınların olduğu tüm bölgelerdeki mutfak yapılarımızda 150 bin kişilik yemek üretimi ve dağıtımı sağlandı. Yemek denilince hijyen ön planda tutuluyor ve çok önemli bir konu. Verdiğimiz yemeğin hijyen anlamındaki güvenliği önem arz ediyor. Ekibimizde gıda mühendisimiz var. Sadece bizim ürettiğimiz değil, diğer yardım kuruluşlarının ürettiklerinde de gıda güvenliği söz konusu. Burada gıda güvenliği, yemek hizmetinin başladığı andan sonlandığı ana kadar kontrollü şekilde ilerliyor."

Sıcak yemekleri streçlenmiş kapalı kaplara koyduklarına dikkati çeken Özer, "Bunu ilk defa İzmir depreminde uygulamıştık. Özellikle ulaşımı zor yerlere yemekleri, cihazlarımızla kapalı kaplara kapatarak 3 saatlik sürede kendi sıcaklığını izole edecek şekilde gönderiyoruz. Yemek dağıtımlarımızı klasik yöntemin yanında bu şekilde modern yöntemle de gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Özer, sahada oldukça kalabalık ekiple çalışmalara devam ettiklerini, Türk Kızılay personeli ve gönüllülerle sayılarının bugün itibarıyla 1061 olduğunu belirterek, operasyon bölgelerinde sadece yemek değil ikram araçlarıyla da hizmete devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer