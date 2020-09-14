Türk Kızılay nedir? Türk Kızılay neler yapıyor? Görevleri nelerdir? Türk Kızılay 1868 yılından beri ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Türk Kızılay farklı alanlarda pek çok görevde bulunmaktadır. Türk Kızılay nedir? Türk Kızılay neler yapıyor? Görevleri nelerdir?

Türk Kızılay, 1868 yılında bir grup hekimin çabaları ile savaş alanında yaralanan askerlere ayrım yapılmaksızın yardım etmek amacı ile ortaya çıkmıştır. TÜRK KIZILAY NEDİR? 1868 yılında kurulan Türk Kızılay, toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay, kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet sunar. TÜRK KIZILAY NELER YAPIYOR? Ulusal Afet durumunda harekete geçen Türk Kızılay, ülke çapında yaygınlaştırdığı afet müdahale ve afet lojistik sistemleri ile dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birine sahiptir.

Kan Hizmetleri için ülke çapında faaliyet gösteren Türk Kızılay, Bölge Kan Merkezleri, Kan Bağış Merkezleri ve mobil kan bağış araçları ile ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamayı hedeflemektedir.

Uluslararası Yardımlar için güvenilir merkezlerden biri olan Türk Kızılay, son 10 yılda 78 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale etmiş, kuruluşundan bugüne 137 ülkeyeyardım eli uzatmıştır.

Sosyal Hizmetler bakımında kapsamlı faaliyet alanı geliştiren Türk Kızılay, ülke genelinde hizmet veren Şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olur.

Sağlık Hizmetleri için gelişmiş teknolojilerle faaliyet gösteren Türk Kızılay, modern teknolojilerinin uygulandığı hastaneler ve tıp merkezlerinde uzman sağlık kadroları ile hizmet vermektedir. Gençlik Hizmetleri kapsamında Kızılaycılık ve yardımlaşma kültürünün erken yaşlarda gelişmesi için eğitim çalışmaları yürüten Türk Kızılay,aynı zamanda Şubeleri aracılığıyla Gençlik Kolları, Üniversite Kulüpleri - Toplulukları aracılığıyla gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya teşvik eder.

Göç ve Mülteci Hizmetleri için Türk Kızılay Göç ve Mülteci Hizmetleri adı altında, geçici koruma altındaki kişilere barınma, beslenme, psikososyal hizmetler sunar.

Maden Suyu satışından elde edilen gelirin fazlası Türk Kızılay'ın sosyal yardım ve afet müdahale hizmetlerinde kullanılır.

Barınma Sistemleri, Türk Kızılay Çadır Üretim Tesisleri, sunduğu yeni ve modern modeller ile sektörde çadır üretiminde söz sahibi olmuştur.