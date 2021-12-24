Türk Kızılay, Muğla'nın kırsal kesimlerinde karlı yolları aşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Haberler
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Türk Kızılay, Muğla'nın kırsal kesimlerinde karlı yolları aşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Türk Kızılay, Muğla'nın kırsal kesimlerinde karlı yolları aşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
AA / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'da, Türk Kızılay Menteşe Şubesi ekipleri ve gönüllüler, olumsuz hava koşullarına rağmen kırsal yerleşimlere giderek ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunuyor.

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Türk Kızılay Menteşe Şubesi ekipleri ve gönüllüler, olumsuz hava koşullarına rağmen kırsal yerleşimlere giderek ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunuyor.

Kızılay ekipleri, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından etkilenen yolları aşarak kırsal mahallelere ulaşıyor. Ekipteki gönüllüler, kar, kış demeden ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırabilmek için mücadele ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Günlüce Mahallesinde, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan ekipler, yaklaşık 40 dakikalık mücadele ile ihtiyaç sahibi aileye ulaşabildi.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, AA muhabirine, bölgede birkaç gündür kar yağışının etkili olduğunu hatırlattı.

Bazı bölgede kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığına dikkati çeken Gürbüz, bununla beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlardan yoğun olarak gıda talebi geldiğini söyledi.

Gürbüz, şube gönüllüleri, Genç Ofis ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Fakültesi gönüllüleri ile sahada çalışma başlattıklarını belirterek, "Öncelikle belirlediğimiz 110 ihtiyaç sahibine gıda kolisi ve 500'er liralık alışveriş kartı ulaştırdık. Ayrıca gönüllülerimiz ile ayakkabı ve kıyafet gibi diğer eksikleri de tespit ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de bir çalışma yapacağız. İhtiyaç sahiplerinin evlerinde engelli ya da sağlık sorunu olan kişilerin de tespitini yapıyoruz. Buradaki amacımız, yoğun kar yağışı sonrasında vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek." diye konuştu.

Yaklaşık bin rakımlı bölgede 30 santimetreyi aşan kar nedeniyle evlere ulaşmakta ciddi anlamda zorluk yaşadıklarını ifade eden Gürbüz, Kızılay'ın tüm bu zorluklara rağmen iyilik yolculuğundan asla vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Türk Kızılay, Muğla'nın kırsal kesimlerinde karlı yolları aşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Türk Kızılay, Muğla'nın kırsal kesimlerinde karlı yolları aşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Türk Kızılay, Muğla'nın kırsal kesimlerinde karlı yolları aşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Türk Kızılay, Muğla'nın kırsal kesimlerinde karlı yolları aşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

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AA / Osman Akça - Son Dakika Haberleri

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