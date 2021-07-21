Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıyor
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Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıyor

Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Husamedin Gina - Haberler | Güncel

Türk Kızılay tarafından Kuzey Makedonya'da kurban kesimi gerçekleştirildi.

Türk Kızılay tarafından Kuzey Makedonya'da kurban kesimi gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Kuzey Makedonya 1. Ekip Başkanı Fuat Emin, AA muhabirine, Kızılay olarak bu yıl da kurban kesimi organizasyonuna devam ettiklerini ifade etti.

Dün ülkenin doğusundaki Ustrumca şehrinde 700 küçükbaş kesildiğini aktaran Emin, bugün ise başkent Üsküp'te 100 büyükbaşın kesim işlemini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ustrumca'da 2 bin 800 paket kurban etinin dağıtılacağını söyleyen Emin, Üsküp'te yapılan kesimlerin ardından da 3 bin paket kurban etinin Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine verileceğini ifade etti.

Kurbanların İslami kurallar çerçevesinde hijyenik ortamda kesildiğini dile getiren Emin, bağışçılara ve Kuzey Makedonya'daki ortakları olan Kızılhaç'a teşekkür etti.

Emin, kurbanların dağıtımı noktasında Doğu Makedonya Türkleri Derneği ve Merhamet Derneği gibi yerel kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Husamedin Gina

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