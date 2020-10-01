Türk Kızılay Kovid-19 ile mücadelede Pakistan'a maske yardımı yaptı
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Türk Kızılay Kovid-19 ile mücadelede Pakistan'a maske yardımı yaptı

01.10.2020 05:07 | Son Güncelleme: 01.10.2020 05:19

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Pakistan'a 300 bin maske yardımında bulundu.

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Pakistan'a 300 bin maske yardımında bulundu.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla bu sabah İslamabad Uluslararası Havalimanı'na ulaşan kargoyu, Türk ve Pakistan Kızılay yetkilileri karşıladı.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 bin KN-95 maskeyi Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, Pakistan hükümetine hibe etmek üzere teslim aldıklarını belirtti.

Camilo, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından maskeleri Pakistan Kızılay ile iş birliği çerçevesinde birkaç gün içerisinde yetkililere teslim edeceklerini kaydetti.

Pakistan Kızılay Lojistik Sorumlusu Muhammad Amin de kardeş Türk Kızılaydan 300 bin adet maske yardımı aldıklarını ve bu maskelerin, ülkenin çeşitli bölgelerine dağıtılacağını ifade ederek, Türk Kızılaya teşekkür etti.

Pakistan'da şimdiye kadar 312 bin 263 Kovid-19 vakası görüldü, salgın dolayısıyla 6 bin 479 kişi hayatını kaybetti.

Türk Kızılay Kovid-19 ile mücadelede Pakistan'a maske yardımı yaptı
Türk Kızılay Kovid-19 ile mücadelede Pakistan'a maske yardımı yaptı
Türk Kızılay Kovid-19 ile mücadelede Pakistan'a maske yardımı yaptı
Türk Kızılay Kovid-19 ile mücadelede Pakistan'a maske yardımı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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