Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi 'Kızılay Engelsiz Kulüp' çalışmalarına devam ediyor

KIRIKKALE (Habermetre) - Engelsiz Kulüp Başkanına kendisi de görme engelli olan Günay Altındağ getiren Kızılay ilimizde yaşayan engelliler için çalışmalarını hızlandırıyor.

"Başkan Altundağ"

Engelliler için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Kızılay Kırıkkale Şube başkanı Mustafa İşler şunları söyledi; "Engelli kardeşlerimiz engellerinden dolayı çeşitli sorunlarla karşı karşıyalar. Hem insani hem vicdani hem de kurumsal kimliğimiz gereği engelli birey ve ailelerin sorunlarına karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar bilinci ile Türk Kızılay Kırıkkale şubesi olarak bu sorunları paylaşmak ve çözüme katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Toplumun en dezavantajlı grubu olarak engelli birey ve ailelerin sorunları hepimizin sorunlarıdır. Engeli ailelerin ne tür zorluklarla karşı karşıya olduklarını kısmen biliyoruz. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını çözmek ve onlara daha yaşanabilir bir yaşam sunmak için Engelsiz Kulüp Başkanlığına kendisi de görme engelli olan Günay Altundağ'ı getirdik.

"Engelsiz kulüp çalıştayı yapıldı"

Engelsiz Kulüp Başkanı Günay Altındağ hemen çalışmalarına başlayarak Genel Merkezin Ankara'da düzenlemiş olduğu engelsiz kulüp çalıştayına katıldı.

Yapılan çalıştay hakkında konuşan Günay Altındağ, "Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi Engelsiz Kulüp Başkanlığına gelmekten çok mutluyum. Kendimde ayrıca görme engelliyim. Engelli kardeşlerimizin problemlerini çok yakından biliyorum. Bu görevde devam ettikçe engelli kardeşlerimiz için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını daha iyi tespit edebilmek için Genel merkezimizin Ankara'da düzenlemiş olduğu engelsiz kulüp çalıştayına katıldım. Bu çalıştayda engelli kardeşlerimiz için yapılacak faaliyetler değerlendirildi. Engelli bireylerin istihdamı, erişilebilirlik, sağlık ve sosyal hayata katılım alanlarında sorunlar, mevcut durum ve çözüm önerileri ele alındı. Çalıştay gerekli fikir alış-verişin yapılması ve çözüm önerilerin konuşulması ile son buldu" dedi. Ahmet Ünal

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