Türk Kızılay İdlib'de yaraları sarmaya devam ediyor - Haberler
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Türk Kızılay İdlib'de yaraları sarmaya devam ediyor

AA / Doğukan Keskinkılıç - Haberler | Güncel

Çadır kamp Türk Kızılay'ın yaptığı briket evler Sevgi Butik'te kıyafet yardımı Türk Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyon Lojistik Merkezindeki fırında ekmek üretimi Taybe Yetimhanesinde yardım kolilerinin dağıtılması İDLİB - Suriye'nin İdlib kentindeki Kefer Lousin bölgesine 2017 yılında...

Çadır kamp

Türk Kızılay'ın yaptığı briket evler

Sevgi Butik'te kıyafet yardımı

Türk Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyon Lojistik Merkezindeki fırında ekmek üretimi

Taybe Yetimhanesinde yardım kolilerinin dağıtılması İDLİB - Suriye'nin İdlib kentindeki Kefer Lousin bölgesine 2017 yılında kurulan Kefer Lousin kampı, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen 1240 aileye ev sahipliği yapıyor. Kamptaki çadırlarda yaşayan iç savaş mağduru aileler, Türk Kızılay'ın yaptığı briket evlere taşınacakları günü bekliyor.

İdlib'in Sarmada bölgesinde bulunan Türk Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyon Lojistik Merkezindeki "Sevgi Butik"te ise ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yapılıyor.

İdlib'in Sarmada bölgesinde bulunan Türk Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyon Lojistik Merkezindeki fırında günlük üretilen ve içerisinde 8 lavaş bulunan 30 bin paket ekmek, Türk Kızılay koordinasyonunda bulunan 10 kamp ile 13 yetimhanenin yanı sıra 101 noktada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay İdlib'de yaraları sarmaya devam ediyor

Türk Kızılay İdlib'de yaraları sarmaya devam ediyor

Türk Kızılay İdlib'de yaraları sarmaya devam ediyor

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AA / Doğukan Keskinkılıç - Son Dakika Haberleri

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