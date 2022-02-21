Türk Kızılay Sultanbeyli şubesinin yeni başkanı Hasan Gülay oldu

SULTANBEYLİ, İSTANBUL (Haberler.com) - Koronavirüs salgını sürecinde İstanbul'da en gayretli çalışmaları ile adından söz ettirerek yaklaşık 8 binden fazla aileye ulaşan Türk Kızılay Sultanbeyli Şubesi, 19 şubat 2022 tarihinde olağan kongresini gerçekleştirdi. Kongreye İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve daha birçok isim katılım sağladı.

ŞUBE BAŞKANI HASAN GÜLAY OLDU

Kongrede, 2018 yılından bu yana şube başkanlığı yürüten Memduh Karakaya, görevini Hasan Gülay'a devretti. Yapılan açıklamada, "Bizlerden desteğini esirgemeyen bize hep yol gösterici olan Başkanımız Memduh Karakaya'ya emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni Başkanımız sayın Hasan GÜLAY ve yönetimini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

Türk Kızılay Sultanbeyli Şubesi yönetim kurulu listesi;

Hasan Gülay - Şube Başkanı

Mehmet Üçler - Yönetim kurulu üyesi

Mine Aydoğdu - Yönetim kurulu üyesi

Kasım Kılıç - Yönetim kurulu üyesi

Yasemin Özgül - Yönetim kurulu üyesi

Rasim Temel - Yönetim kurulu üyesi

Ümit Türkan - Yönetim kurulu üyesi

Özkan Çelik - Yönetim kurulu üyesi

İrfan Coşar - Yönetim kurulu üyesi

BAŞKAN KESKİN: BAŞARILAR DİLİYORUM

Kongreye katılan isimlerden Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu satırlara yer verdi: "Kızılay Sultanbeyli Şubesi'nin Kongresi'ne katıldık. Şube Başkanlığı'nı devreden Sn. Memduh Karakaya ve Yönetimi'ne hizmetleri için teşekkürlerimi sunuyor, Şube Başkanlığı'na yeni seçilen Sn. Hasan Gülay ve Yönetimi'ni tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

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