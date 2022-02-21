Türk Kızılay Sultanbeyli şubesinin yeni başkanı Hasan Gülay oldu
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Türk Kızılay Sultanbeyli Şubesi olağan kongresi, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 2018'den beri başkanlık görevini yürüten Memduh Karakaya, görevini Hasan Gülay'a devretti.
SULTANBEYLİ, İSTANBUL (Haberler.com) - Koronavirüs salgını sürecinde İstanbul'da en gayretli çalışmaları ile adından söz ettirerek yaklaşık 8 binden fazla aileye ulaşan Türk Kızılay Sultanbeyli Şubesi, 19 şubat 2022 tarihinde olağan kongresini gerçekleştirdi. Kongreye İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve daha birçok isim katılım sağladı.
ŞUBE BAŞKANI HASAN GÜLAY OLDU
Kongrede, 2018 yılından bu yana şube başkanlığı yürüten Memduh Karakaya, görevini Hasan Gülay'a devretti. Yapılan açıklamada, "Bizlerden desteğini esirgemeyen bize hep yol gösterici olan Başkanımız Memduh Karakaya'ya emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni Başkanımız sayın Hasan GÜLAY ve yönetimini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.
Türk Kızılay Sultanbeyli Şubesi yönetim kurulu listesi;
- Hasan Gülay - Şube Başkanı
- Mehmet Üçler - Yönetim kurulu üyesi
- Mine Aydoğdu - Yönetim kurulu üyesi
- Kasım Kılıç - Yönetim kurulu üyesi
- Yasemin Özgül - Yönetim kurulu üyesi
- Rasim Temel - Yönetim kurulu üyesi
- Ümit Türkan - Yönetim kurulu üyesi
- Özkan Çelik - Yönetim kurulu üyesi
- İrfan Coşar - Yönetim kurulu üyesi
BAŞKAN KESKİN: BAŞARILAR DİLİYORUM
Kongreye katılan isimlerden Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu satırlara yer verdi: "Kızılay Sultanbeyli Şubesi'nin Kongresi'ne katıldık. Şube Başkanlığı'nı devreden Sn. Memduh Karakaya ve Yönetimi'ne hizmetleri için teşekkürlerimi sunuyor, Şube Başkanlığı'na yeni seçilen Sn. Hasan Gülay ve Yönetimi'ni tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."