Türk Kızılay'ı Isparta'daki yangında gönüllere dokunuyor
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Türk Kızılay'ı Isparta'daki yangında gönüllere dokunuyor

Türk Kızılay'ı Isparta'daki yangında gönüllere dokunuyor
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, orman yangının yaşandığı Sütçüler ilçesi Çandır köyü bölgesinde vatandaşların ve görevlilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor.

Türk Kızılay, orman yangının yaşandığı Sütçüler ilçesi Çandır köyü bölgesinde vatandaşların ve görevlilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor.

Gönüllü ve profesyonel ekipten oluşan yaklaşık 50 kişi, yangınla mücadele veren vatandaşlara ve gönüllere su, sıcak çorba gibi ikramlarda bulunuyor.

Kızılay Isparta Şube Başkanı Ramazan Taner Büyük, AA muhabirine, Kızılay'ın afet durumlarında her zaman önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Afet bölgesinde ekiple birlikte yangınla mücadele veren herkesin beslenme sorununu gidermeye çalıştıklarını belirten Büyük, "Yangının başladığı günden beri buradayız. Yangın ilk başladığı andan itibaren bölgeye bin kişilik yemek getirdik. Her gün 40 gönüllüyle hizmet etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Sabahları çorba, öğlen vakti ise sulu yemek dağıtıldığını belirten Büyük, "Akşamları ise kumanya şeklinde bir çalışmamız vardır. 40 gönüllümüzle biz yangın bölgesinden noktamıza gelemeyenlere araçlarımızla yemeklerini götürerek takdim ediyoruz. Şu an burada 40 gönüllü olmak üzere 10'u da gönüllü olmak üzere toplam 50 kişiyle gönüllere dokunuyoruz." ifadesini kullandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinden yangın bölgesine gelen gönüllü Hasan Apaydın ise 15 gönüllüyle bölgeye geldiklerini dile getirdi.

Yangınla mücadele veren herkese yardım etmekten mutluluk duyduğunu belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Su, çorba, ekmek arası yiyecek ikramında bulunuyoruz. Gönüllüyüz, ülkemize devletimize ve milletimize bizimde bir faydamız olsun istiyorum. Biz de burada insanlar için bir nebzede olsa birinin suyunu taşıya bilmek birinin mutluluğuna destek olabilmek amacıyla geldik. Üç buçuk dört saatlik yoldan geldik. Bizim amacımız gönüllü bir şekilde burada gelip insanlara hizmet verebilmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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