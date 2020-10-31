Türk Kızılay Genel Müdürü Altan: "İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz"
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Türk Kızılay Genel Müdürü Altan: "İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz"

31.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:39

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, İzmir depremi sonrası Türk Kızılayın ihtiyaç olduğunda 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, İzmir depremi sonrası Türk Kızılayın ihtiyaç olduğunda 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Dün meydana gelen depremin ardından Doğanlar Apartmanı'nın enkazı çevresinde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Altan, AA muhabirine, Türk Kızılay ekiplerinin depremin hemen ardından hizmete başladığını söyledi.

Bölgeye Ankara, Düzce, Denizli ve Manisa'dan gelen ekip ve hizmet araçlarının ilk etapta tespit çalışması yaptığını ve daha sonra hizmete başladıklarını belirten Altan, "Çalışmamızın ilk safhası olan ikram hizmetimizi yaptık. İnsanlarımız panik içindeydi, evlerine giremiyordu ve beslenme ihtiyacı hasıl oldu. Bu hizmeti çok hızlıca karşıladık. İkinci olarak yemek hizmetimize başladık. Şu anda sıcak yemeklerle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz." dedi.

"Sahada 250 kişiyiz"

Kurulan çadır kentler ve yurtlarda kalan vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek dağıtıldığını söyleyen Altan, şöyle konuştu:

"Sadece afetzede vatandaşlarımıza değil, bölgede yıkılan binalarda çalışan ekiplere de ikram araçlarımız hazır tutuluyor. Ekiplerimize sürekli sıcak yemek, ikram ve çaylarını veriyoruz. Sahada şu anda 250 kişiyiz. Battaniye ve hijyen malzemesi ihtiyacı hasıl oldu. O malzemeleri de dağıtmaya başladık. Bütün bunları Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yürütüyoruz."

Kriz merkeziyle koordineli çalışıldığını vurgulayan Altan, "Özellikle beslenmeyle ilgili alanda beslenme platformumuz var ve sivil toplum kuruluşları da bu platformun üyesi. İzmir'de ihtiyaç olduğunda 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz. Bu ihtiyaç yavaş yavaş belli oluyor. İnsanlar ilk etapta evlerinin önünde yattı ama şimdi çadırlara yerleşmeye başladı. Buralarda ne kadar kalacakları konusu zaman ilerledikçe belli olacak. Yemek ihtiyacı da haliyle artacak. Bizler de bu ihtiyaçları sivil toplum kuruluşlarımızla beraber karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan: 'İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz'
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan: 'İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz'
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan: 'İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz'
Türk Kızılay Genel Müdürü Altan: 'İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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