Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, yangının sürdüğü Milas'taki lojistik merkezini ziyaret etti Açıklaması
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, yangının sürdüğü Milas'taki lojistik merkezini ziyaret etti Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, yangının sürdüğü Milas'taki lojistik merkezini ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, orman yangınlarının sürdüğü bölgelerde 135 dağıtım noktasında 1000 gönüllü ve personelle 400 bin civarında insana beslenme ve gıda desteğinde bulunduklarını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, orman yangınlarının sürdüğü bölgelerde 135 dağıtım noktasında 1000 gönüllü ve personelle 400 bin civarında insana beslenme ve gıda desteğinde bulunduklarını söyledi.

Kınık, yangının devam ettiği Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde kurulan Türk Kızılay Lojistik Merkezini ziyaret etti.

Türk Kızılay yetkilileri ve gönüllüleriyle bir araya gelen Kınık, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kınık, yaptığı açıklamada, 10 günden bu yana, 8 ilde çıkan orman yangınlarını söndürmek için milletin ve devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Türkiye Afet Müdahale Planı gereğince yaşanan her afette vatandaşların yanında olduğunu belirten Kınık, "Ağırlıklı olarak beslenme, gıda güvenliği, çalışan personele ve barınma temelli ihtiyaçlara destek verilmesi, yangından etkilenen vatandaşlara yönelik psikodestek verilmesi ve insanı yardım yapılması konusunda çalışıyoruz." dedi.

Kınık, kurdukları lojistik merkezinde, orman yangınından etkilenen vatandaşlar ile söndürme ekiplerine yemek pişirildiğini, ayrıca bölgeye hayırseverler tarafından gönderilen malzemelerin depolandığını ifade etti.

Orman yangınlarının çıktığı ilk andan itibaren Türk Kızılay olarak bölgelerde çalışma yaptıklarını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"135 dağıtım noktasında faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Sahada toplam 1000 civarında gönüllü ve çalışanımızla 400 bin insana beslenme ve gıda desteğinde bulunduk. 150 araçla hizmet veriyoruz. Bunların içinde mobil aşevlerimiz var, ikram araçlarımız var. Her gün 15 tır ile ana merkezlerimizde bölgelere insani yardım malzemeleri taşıyor. Dağıtımlar noktasında bize destek veriyor. GSM hatları yandığı için kırsal alanda bazen haberleşmede sıkıntılar çekiliyor. Uplink araçlarımızla destek veriyoruz."

Orman yangınlarının çıkmasıyla birlikte yaraların sarılması konusunda ise "Canımız Yanıyor Ateşi Birlikte Söndürelim" kampanyası başlattıklarını hatırlatan Kınık, "300 bine yakın vatandaşımız destek verdi. Bu destekleri ilk etapta yangın söndürme ve yangından etkilenen vatandaşlara verilen acil destekler noktasında seferber etmiş durumdayız ama akabinde yangın söndürüldükten sonra kaybolanın yerine konması için milletimize destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak kan bağışlarının azaldığını dile getiren Kınık, vatandaşların yaptıkları bir kan bağışıyla 3 kişiye hayat olduklarını asla unutmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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