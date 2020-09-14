Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu olay sadece Kızılay'a değil tüm insanlığa yapılmış bir...
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu olay sadece Kızılay'a değil tüm insanlığa yapılmış bir...

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın açıklamaları GAZİANTEP - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin Gaziantep Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

14.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:52

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın açıklamaları GAZİANTEP - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin Gaziantep Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Bu olay sadece Kızılay'a değil tüm insanlığa yapılmış bir...

Kaynak: AA

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