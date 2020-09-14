Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu olay sadece Kızılay'a değil tüm insanlığa yapılmış bir...
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın açıklamaları GAZİANTEP - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin Gaziantep Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
14.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:52
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın açıklamaları GAZİANTEP - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin Gaziantep Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA