Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ayni ve nakdi desteklerle ramazanda 80 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor
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Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ayni ve nakdi desteklerle ramazanda 80 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ayni ve nakdi desteklerle ramazanda 80 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ayni ve nakdi desteklerle ramazanda 80 bin kişiye ulaşmayı hedeflerken, 180 bin kişiye de iftar yemeği ve kumanya götürecek.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ayni ve nakdi desteklerle ramazanda 80 bin kişiye ulaşmayı hedeflerken, 180 bin kişiye de iftar yemeği ve kumanya götürecek.

Şube Başkanı Mesut Işık gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçılara teşekkür etti.

Ramazan ayına ulaşmanın heyecanı ile tekrar ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya ve onları ziyaret edip, ayni ve nakdi yardımlarla aileleri sevindirmeye devam edeceklerini ifade eden Işık, "Aşevinden ramazan ayı boyunca 180 bin kişiye iftar yemeği ve kumanya ulaştıracağız. Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara da yemek götüreceğiz." dedi.

Işık, gıda ve hijyen kolisi, çocuk kiti ile sevgi bohçası gibi yardım paketlerinin hazır olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Değerli bağışçılarımızın ayni ve nakdi bağış destekleri ile 20 bin aile, 80 bin kişiye ulaşmayı hedefledik. Bağış durumu ve imkanları dahilinde sınırlı sayıda olsa da ihtiyaç sahibi bazı ailelerimize 500 lira yatırmak suretiyle nakdi yardımda bulunmaya devam edilecek. Çocuk yardım kolileri, giyim butikleri ve şube temsilcilikleri ile ihtiyaç sahibi ailelerimize giyim yardımı yapılarak, bayram sevinci de yaşatmaya devam edeceğiz."

Ramazan ayında bedensel, görme ve zihinsel engelli bireyin bulunduğu ihtiyaç sahibi ailelere de yardım etmeyi ihmal etmeyeceklerini aktaran Işık, hastanelerde bekleyen hasta yakınlarına da iftar kumanyaları dağıtacaklarını kaydetti.

Düzensiz göçmenlere de iftar ve sahur için yemek dağıtılacak

Işık, Diyarbakır'da bulunan düzensiz göçmenleri de unutmadıklarını ifade ederek, onlara da iftar kumanyası dağıtılacağını, hasta olanlarla da yakından ilgilenip, yaralarını sarmaya uğraşacaklarını dile getirdi.

"Avrupa'ya göç etmek için Van tarafından ilimize gelen Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan uyruklu 750 düzensiz göçmene sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Diyarbakır Otobüs Terminali civarında toplanan ve oldukça zor durumda olan göçmenlerden cumartesi günü 300 kişiye, pazar günü de 450 kişiye yemek ikramında bulunduk." diyen Işık, göçmenleri yalnız bırakmayacaklarını, bağışçılardan gelecek destekle daha fazla kişiye ulaşmak istediklerini aktardı.

Işık, bağışçıların cep telefonları aracılığıyla 1877'ye "FITRE" ya da "FIDYE" yazarak gönderecekleri bir mesajla 28 liralık fitre bedelini ödemiş olduklarını, dileyenlerin 168 Kızılay Çağrı Merkezi'ni arayarak da bağışta bulunabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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