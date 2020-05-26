Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi 45 bin maske ve bayram şekeri dağıttı Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kapı kapı dolaşarak, kentte 45 bin maske ve maske dağıttı.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kapı kapı dolaşarak, kentte 45 bin maske ve maske dağıttı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu ile Kadın Kolları üyeleri, şehir genlinde kapısını çaldıkları vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak onlara maske ve bayram şekeri dağıttı.

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Kızılay gönüllülerinin bayramda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Işık, Kovid-19 sürecinde insanların maskeye ulaşmakta sıkıntı çekebilir düşüncesiyle adreslerine kadar ulaştırdıklarını ifade ederek, genel merkezin gönderdiği 45 bin maskeyi vatandaşlarımıza bayram hediyesi olarak ulaştırdıklarını belirtti.

Türk Kızılay Diyarbakır Bağlar Şube Başkan Yardımcısı Osman İmir de AA muhabirine yaptığı açıklamada 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresinde, gönüllülerle birlikte çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bağlar ilçesinde 40 yetim elimize bayram şekeri ulaştırdık. 10 bin maske dağıttık. Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya ve bayramlarını kutlamaya devam edeceğiz."

Türk Kızılay gönüllüleri, maske ve şeker dağıtmadan önce, Türk Kızılay Diyarbakır Bağlar Şube'si önünde hilal oluşturdu, gönüllüler daha sonra ekipler halinde ilçede çalışmalarına devam etti.

Kaynak: AA