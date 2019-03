Türk Keneşi Berlin'de toplandı

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk Keneşi Türkdildeş Diaspora Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerine Yönelik Ortak Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenlendi.

Türk Keneşi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde, Türk Keneşi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye diaspora kurumları, diplomatik temsilcileri ve Almanya'da yerleşik diaspora STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Berlin Titanic Otel'de düzenlendi. Program, Türk Konseyi Genel Sekreterliği koordinasyonunda ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkdildeş Diaspora Ortak Kapasite Geliştirme Eğitim Programı'nın açılış bölümüne Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Ramin Hasanov, Kazakistan'ın Berlin Büyükelçisi Bolat Nussapov ve Kırgızistan'ın Berlin Büyükelçisi Erines Otorbaev'de katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada YTB'nin öncelikli hedefinin yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ve Türk diasporası olduğunu söyledi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2010 yılında kurulan Diaspora topluluğu olduğunu söyleyen Eren, "1960'lı yıllarda başlayan işgücü göçüyle Türkiye'den yurtdışına giden vatandaşlarımız, gittikleri ülkelerde zamanla kalıcı hale gelmiş olup, aile birleşimleri ve yeni nesillerle birlikte artan sayıları bugün 6 milyonu bulmuştur. Vatandaşlarımız siyasetten sanata, bilimden ticarete, spordan kültüre kadar hayatın her alanında, yaşadıkları bu ülkelerin kalkınmasına önemli katkılar sağlarken, kurdukları sivil toplum örgütleriyle toplumsal aktivitelerde daha etkin hareket imkanı da bulmuşlardır." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren, "Bu nedenle, sınırlarımız dışında yaşayan her vatandaşımızın sorunlarını ortadan kaldıracak, sıkıntılarına derman olacak, sıla hasretini dindirecek, refah ve yaşam kalitesini artıracak her türlü çözümü üretmek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak önemli programlar yürütmekteyiz. YTB bu noktadan hareketle, yurtdışındaki çocuk ve gençlerimizin okul eğitimlerine destek olmak, ailelerine rehberlik sağlamak, dil becerilerini geliştirmek, yükseköğretime devam eden öğrencilerin ise akademik gelişimini teşvik ederek mesleki ve kişisel yetkinlikleri arttırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmekte, bu konularda yürütülen çalışmaları desteklemektedir." diyerek şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyanın her tarafına dağılmış Türk diasporasının yanı sıra dildaş, dindaş, soydaş ve gönüldaş topluluklara yönelik unutulmaya yüz tutmuş ortak değerlerin yeniden tesisine ilişkin çalışmaları, insan odaklı bir yaklaşımla sürdürmektedir. Ortak dil ve kültürü paylaşan kardeş toplumlar olarak karşılıklı ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesinden hareketle Türk Konseyi çatısı altında yer alan kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye olarak diasporalarımıza yönelik de çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün de aynı çerçevede, Türk Konseyi diaspora çalışmaları kapsamında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye sivil toplum kuruluşlarını ilk defa bir araya getirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu program kapsamında, kurumsal tecrübe paylaşımına yönelik üye ülke ve sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetlerine ilişkin yapılacak sunumların birbirimizi tanımak ve ortak projeler yürütmek açısından önemli fikirler vereceği kanaatindeyim. Bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayan kardeş ülkeler sivil toplum kuruluşları programının, ilerleyen yıllarda yayılarak geniş bir zemine kavuşacağına inanıyorum."

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın yaptığı konuşmada Almanya'da üye ülkelerden gelen önemli sayıda vatandaş toplulukları olduğunun altını çizdi. Almanya Türk Toplumu'nun, 3,5 milyon nüfusu ile en büyük diaspora topluluğunu oluşturduğuna vurgu yapan Aydın, bunların, STK, dernek, çatı kuruluşları ve federasyon şeklinde Almanya'nın tümünde her anlamda örgütlenmiş durumda olduklarını söyledi.

Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Ramin Hasanov'da, daha verimli sonuçlar alabilmek için daha yakın birlikte çalışmak gerektiğini belirtti. Hasanov, "Daha koordineli faaliyetlerle çalışmalı, daha fazla dayanışma içerisinde olmalıyız." dedi.

Kazakistan'ın Berlin Büyükelçisi Bolat Nussapovsa, gelecekten umutlu olduğuna değinerek "Tüm dünyada yaşayan, Türkçe konuşan Türk konseyi üyelerinin hem sorunlarını hem ilgi alanlarını bir araya getiren, çok güzel faaliyetler yapacağımızdan eminim." ifadesini kullandı.

Üye ülkelerin diasporasında büyük bir gelişme görmekten memnun olduğunu söyleyen Kırgızistan'ın Berlin Büyükelçisi Erines Otorbaev'de "Bugüne kadarki zirvelerde çok önemli kararlar alındı, önemli adımlar atıldı. Üye ülkelerin diasporasında ne kadar büyük bir gelişme gösterdiklerini, birbirleriyle yakın ilişki içinde bulunduklarını görmek de sevindiric.i" diye konuştu.

Kaynak: İHA