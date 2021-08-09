Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler eden Afgan gazeteciden geri vites: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim
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Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler eden Afgan gazeteciden geri vites: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Türkiye, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrasında ülkelerinden kaçarak sınırımıza dayanan mültecileri konuşurken, Sunatullah Saadat isimli Afgan gazetecinin Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler ettiği video büyük tepki çekmişti. Gelen sert eleştirilerin ardından yeni bir video daha yayınlayan Saadat, "Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama bu video üzerinden tüm Türk kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da videolar çeken Sunatullah Saadat isimli bir Afganın, Türk kadınlarına ve son dönemde mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler ettiği video büyük tepki çekti.

"GOOGLE'A YAZ, NE ÇIKIYOR? ÇIPLAK KADINLAR ÇIKIYOR"

Paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan Saadat, sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerin hedefi oldu.

GELEN TEPKİLER SONRASINDA AFGAN GAZETECİDEN YENİ VİDEO

Gelen tepkilerin ardından yeni bir video daha yayınlayan ve geri adım atan Saadat, başta Türk kadınları olmak üzere Tanju Özcan'dan da özür dilediğini aktardı.

"BELEDİYE BAŞKANI BÜTÜN AFGANLAR EĞİTİMSİZ, DİLENCİ DİYOR"

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat yeni videosunda şu ifadeleri kullandı;

"Bu şey özür dilemekle olmaz biliyorum, çoğunuz öfkelisiniz ve beni öldürmek istiyorsunuz. Tamam ben ölmeye de razıyım. Ama ben bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür dilerim. Ama arkadaşlar kendiniz düşünün, ben haklı olmasam da, şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim, bütün Türkiye ayağa kalktı. Ama nasıl bir belediye başkanı geliyor, bütün Afganlar eğitimsiz, dilenci diye hitap ediyor. Onu da biraz düşünün."

8 BİNİN ÜZERİNDE TAKİPÇİSİ VAR

Sunatullah Saadat'ın Instagram'da 8 binin üzerinde takipçisi, YouTube'da ise 2,92 bin abonesi bulunuyor.

Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler eden Afgan gazeteciden geri vites: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Türk kadınlarına ve Tanju Özcan'a ağır hakaretler eden Afgan gazeteciden geri vites: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim - Haberler
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