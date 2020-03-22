Türk-İş'ten "İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin" talebi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türk-İş'ten "İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin" talebi - Haberler
Ergün Atalay, Koronavirüs, Türk İş, Güncel

Türk-İş'ten "İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin" talebi

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, "İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı." talebinde bulundu.

22.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:06
Türk-İş'ten

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, "İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı." talebinde bulundu.

Atalay, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün hayatı her alanını olduğu gibi çalışma hayatını da olumsuz etkilediğini belirterek, bu sürecin işçiye de işverene de zarar verdiğini vurguladı.

Hükümetin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketiyle işverenler başta olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik tedbirler aldığını anımsatan Atalay, şunları kaydetti:

"Bu zor süreçte işverenlere verilen destekleri anlamlı buluyoruz ama çalışanların da iş güvencesinin sağlanması lazım. İş güvencesinin yanında, asgari ücrette vergi alınmaması gibi çalışanlara ilave destekler şart. Bu süreci işçi çıkartmanın bahanesi olarak görenlere de fırsat verilmemeli. Bizim gözümüzde, virüsü bahane edip işçi çıkartanların, kriz fırsatçılığı yaparak ürünlerin fiyatını artıranlardan bir farkı yoktur.

Bu ortamda işini kaybedenlere devletin elini uzatması gerekiyor. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı."

"Sağlık çalışanlarına şiddeti önleyecek yasa bir an evvel çıkartılmalı"

Koronavürise karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Atalay, virüsle mücadelede alınan tedbirlere uyulmasının ve sağlık emekçilerinin çabasının önem taşıdığını vurguladı.

Toplumun büyük bölümümün bu bilinçle evden çıkmamayı tercih ettiğinin gözlemlendiğini aktaran Atalay, tüm uyarılara rağmen evden çıkmama kuralına riayet etmeyenlerin de olduğunu belirtti.

İnsan yaşamının her şeyden daha değerli olduğuna ve sağlığın önemine değinen Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu yaşıma kadar böyle bir şeyi ne yaşadım ne de duydum. Her şeyin başı sağlık. Sağlık yoksa, iş de yok AŞ da yok. Koronavirüs musibetiyle baş edebilmemiz için zorunlu haller ve görevler dışında herkesin evde kalma kuralına uyması gerekiyor. Ailemize, işimize, memleketimize sahip çıkmanın yolu bugünlerde sağlığımızdan geçiyor. Bu işin şakası yok."

Atalay, sağlık çalışanlarının sağlıklarını riske atarak virüsle mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Bu süreç bize gösterdiği toplum olarak ne yapsak da sağlık çalışanlarının emeğini ödeyemeyiz. Bizler sıcak evlerimizdeyken onlar özveriyle hastaların tedavisi için gece gündüz demeden çalışıyor. Onları alkışlamak yetmez. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenleme bir an evvel çıkartılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın Haberler
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
'Evden çıkmayın' uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haberler
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
'Evde kalın' uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti Haberler
"Evde kalın" uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Haberler
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haberler
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Akgül Seren Serengil Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Ünal Karaman Nihat Özdemir
Daha Fazla İtalya Twitter Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türk-İş'ten "İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin" talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 11:38:52. #1.15#
title