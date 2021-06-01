Türk iş adamlarından Gürcistan'da hatıra ormanı
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Türk iş adamlarından Gürcistan'da hatıra ormanı

Türk iş adamlarından Gürcistan'da hatıra ormanı
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcü ve Türk İşadamları Derneği (GÜRTİAD), Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "GÜRTİAD ve Kenan Yıldırım hatıra ormanı" oluşturdu.

Gürcü ve Türk İşadamları Derneği (GÜRTİAD), Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "GÜRTİAD ve Kenan Yıldırım hatıra ormanı" oluşturdu.

Tiflis'te yer alan Krtsanisi Koruma alanında, hatıra ormanı için ağaç dikme töreni yapıldı. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, GÜRTİAD Başkanı Osman Turan, Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria, milletvekilleri, Türk ve Gürcü iş adamları ve diğer davetliler katıldı.

Ağaç dikme töreninin ardından öğrenciler tarafından Türkçe ve Gürcüce şarkılar söylendi, şiirler okundu ve dans gösterileri yapıldı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, söz konusu projeyi geçen yıl hayata geçirmek istediklerini ancak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti.

Doğaya iyi bakmanın, çevreyi temiz tutmanın ve ağaçlandırmanın insanların sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için son derece önemli olduğunu ifade eden Turan, iş adamları olarak doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Proje kapsamında GÜRTİAD tarafından bir hektar alanda 500'den fazla ağaç dikildi.

GÜRTİAD 1999 yılından bu yana Gürcistan'da faaliyet gösteriyor. Derneğin Onursal Başkanı Kenan Yıldırım 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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