Türk Heyeti ile İlk Zirve Sonrası ABD'den 'Müzakereler Devam Ediyor' Açıklaması

ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün malvarlıklarını dondurma yönündeki yaptırım kararının ardından Türkiye'den Washington'a giden heyet burada Dışişleri Bakanlığı'nın iki numarası John Sullivan ile bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Türk tarafından bir açıklama yapılmazken, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Ann Nauert, "Müzakereler devam ediyor." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türkı heyetinde Washington büyükelçisi Serdar Kılıç da yer alıyor. Türk heyetinde temsilcileri bulunan bakanlıklar Dışişleri, Adalet ve Hazine ve Maliye olarak sıralanıyor.

Heyet bu görüşmenin ardından ABD Hazine Bakanlığında da görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD, Ekim 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Pastör Andrew Brunson'ın tahliye edilmemesinin ardından Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Brunson, Fethullah Gülen Cemaati ve PKK adına suç işlemek ve casusluk suçlamalarıyla toplamda 35 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Brunson, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve ABD yönetimi de pastörün suçsuz olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını talep ediyor.

Temaslarda hangi konuların ele alınacağı tahmin ediliyor?

Türkiye'den giden heyetin Washington temaslarının gündem maddeleri resmi olarak açıklanmış değil.

Ancak taraflardan son dönemde gelen açıklamalar, Pastör Andrew Brunson davası ve buna bağlı olarak ABD'nin iki bakana yönelik uygulamaya soktuğu yaptırımların ana gündem maddesi olacağına işaret ediyor.

Bu konudaki en net açıklamalardan birini ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptı.

Nauert dün düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Mike Pompeo ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında bir görüşme gerçekleştiğini ancak uzlaşmaya varılamadığını söyledi.

Nauert, "Gerek Pastör Brunson, gerek (diplomatik misyonlardaki) yerel çalışanlarımız gerekse de diğer ABD vatandaşları için bizim görmek istediğimiz ilerleme eve dönmeleridir. Kaydetmek istediğimiz ilerleme budur ve henüz bu noktaya gelmiş değiliz" dedi.

Nauert'in bu açıklaması, ABD'nin temaslarda yalnızca Brunson'ın değil, tutuklu konsolosluk çalışanları ile diğer vatandaşlarını da gündeme getirdiğinin bir işareti olarak yorumlandı.

Türkiye'de yaklaşık 20 kadar ABD vatandaşının tutuklu olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili açılan soruşturmalar kapsamında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz ve Adana konsolosluğunda tercüman olarak çalışan Hamza Uluçay'ın tutuklulukları da halen devam ediyor.