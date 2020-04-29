Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde 5 bin kişiyle yapılan ankete göre; katılımcıların yüzde 69'unun satın almada ilk tercihi gıda ürünleri olurken yüzde 63 de yaz tatili yapmayı planlamıyor. Yüzde 37'lik kısım ise riskleri göze alıp tatil yapmakta kararlı.

Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan "Salgından sonra değişen tüketici davranışları" araştırması, koronavirüs krizinin Türk halkının satın alma önceliklerini nasıl etkilediğine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

15-20 Nisan tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya, 18 yaş üstü, Türkiye kent temsili 5.007 kişi katıldı.

EN ÇOK ALINAN ÜRÜNLER GIDA VE HİJYEN

Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 88'i koronavirüs krizi nedeniyle satın alma önceliklerinin değiştiğini belirtti. Kadın katılımcılarda bu oran yüzde 92, erkek katılımcılarda ise yüzde 84 oldu. Katılımcıların yüzde 60'ı salgın nedeniyle aylık harcamalarının arttığını söyledi.

Araştırma sonucu, satın alma tercihine göre yüzde 69 oranla gıda sektörünün ilk sırada yer aldığını gösterdi. Bu sektörü sırasıyla Ev temizlik ürünleri ile Sağlık ve kişisel bakım ürünleri ve Vitamin ve destekleyici besinler izledi.

YÜZDE 60 HİJYENE DİKKAT EDİYOR

Bu dönemde ihtiyaçlarını karşılarken katılımcıların yüzde 60'ı en çok hijyene dikkat ediyor. Yüzde 15'i fiyat'a, yüzde 12'si ulaşılabilirliğe, yüzde 9'u kaliteye, yüzde 4'ü de hıza önem veriyor.

PLANLAR RAFA KALKTI

Katılımcılara "Önümüzdeki 3 ay için büyük bir satın alma yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildiğinde, yüzde 72'si "Hayır" yanıtını verirken, yüzde 28'i "Evet" dedi. Önümüzdeki günlerde büyük bir satın alma yapmayı planlayanların yüzde 27'si araba almayı planlarken, yüzde 19'u gayrimenkul, yüzde 18'i mobilya, yüzde 11'i tatil, yüzde 7'si seyahat yanıtını verdi.

TÜRK HALKI SALGININ 6 AYDAN FAZLA SÜRMEYECEĞİNE İNANIYOR

Katılımcıların yüzde 26'sı koronavirüs salgınının 6 aydan daha fazla bir süre içerisinde bitmesini öngörürken, yüzde 25'i 3 ayda, yüzde 22'si 2 ayda, yüzde 9'u 6 ayda, yüzde 7'si 1 ayda, diğer bir yüzde 7'si 4 ayda, yüzde 4'ü ise 1 aydan az bir süre içerisinde bitmesini öngördü.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARTTI

Araştırma, bu dönemde sosyal medya kullanımının da arttığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 86'sı salgın günlerinde sosyal medya kullanımının arttığını belirtirken, yüzde 35'i sosyal medyada 2-3 saat vakit geçirdiğini, yüzde 24'ü 4-5 saat, yüzde 23'ü 5 saatten fazla, yüzde 14'ü yarım saat-1 saat arası, yüzde 4'ü ise yarım saatten az kullandığını belirtti.

YAZ TATİLİ PLANLARI DEĞİŞTİ

Katılımcıların yüzde 63'ü yazın tatile çıkmayı düşünmediğini, yüzde 78'i ise salgının yaz tatili planlarını değiştirdiğini dile getirdi.