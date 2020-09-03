Türk hackerlar Ayyıldız Tim nedir? Ayyıldız Tim kurucusu kim? Ayyıldız Tim başvuru yapılır mı? Türk yetkisiz erişim grubudur. Bünyesinde birçok muhtelif grubu barındırır ve askerî rütbe sistemi vardır. Ayyıldız Tim nedir? Ayyıldız Tim vizyonuve misyonu nedir?

Ayyıldız Tim 2002 yılında Yeni Zelanda'da kurulan ve Türkiye'de faaliyette olan, kendisini vatanperver ve milliyetçi olarak tanıtan Ayyıldız Tim tarihi nedir? Ayyıldız Tim misyonu nedir? Ayyıldız Tim vizyonu nedir?

AYYILDIZ TİM TARİHİ NEDİR?

Türkiye ye karşı internet üzerinden karşıt güçler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karşı gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur.

Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karşı cevap vermeyi kendine görev edinmiştir.

Kuruluş amacımızın en önemli unsuru Devletçilik olmuştur. Ülkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkları ülkemizin bütünlüğüne yapılan bir saldırı olarak görürüz ve ona göre adımlarımızı belirleriz.

Başta İstihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet teşkilatımıza, Askeri ordumuza karşı yapılmış olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün değildir. Ayyıldız Tim olarak internet sitemizde veya facebook'daki sayfamızda kesinlikle siyasi konulara izin verilmeyecektir, aksi olduğu durumlarda derhal gereken tedbirler alınıp, olaylara bulaşan kişiler sayfadan uzaklaştırılacaklardır.

Ayyıldız Tim birlik ve beraberlik yanlısı olarak varlığını sürdürerek, ırkçılıktan uzak, Edirne'den Kars'a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.

AYYILDIZ TİM MİSYON

Ayyıldız Tim 2002 yılında kurulmuş olup, Türkiye'ye karşı internet üzerinden karşıt güçler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karşı gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karşı cevap vermeyi kendine görev edinmiştir. Kuruluş amacımızın en önemli unsuru Devletçilik olmuştur. Ülkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkları ülkemizin bütünlüğüne yapılan bir saldırı olarak görürüz ve ona göre adımlarımızı belirleriz. Başta İstihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet teşkilatımıza, Askeri ordumuza karşı yapılmış olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün değildir. Ayyıldız Tim olarak internet sitemizde veya facebook'daki sayfamızda kesinlikle siyasi konulara izin verilmeyecektir, aksi olduğu durumlarda derhal gereken tedbirler alınıp, olaylara bulaşan kişiler sayfadan uzaklaştırılacaklar. Ayyıldız Tim birlik ve beraberlik yanlısı olarak varlığını sürdürerek, ırkçılıktan uzak, Edirne'den Kars'a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.

AYYILDIZ TİM VİZYON

1-Türkiye Cumhuriyeti Devletine,Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönelebilecek her türlü saldırıyı bertaraf etmek.

2-Türkiye karşıtı,Satanist,Pornografik,Anayasal düzeni değiştirmeye yönelik yayın yapan sitelerin,sistemlerin yayınlarını durdurmak.

3-Faydalı yayın yapan sitelere ve sistemlere gereken teknik desteği vermek.

4-Gov.tr,pol.tr,edu,tr,bel,tr gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletini İnternette Temsil eden sistemleri korumak.

5-Karşı propaganda faaliyetleri yürüterek Türkiye Cumhuriyet Devletinin Manevi şahsını dünya milletleri arasında hak ettiği yere getirmek.

6-Gereken hallerde(Yönetim Kurulu Kararı)Ülkemize yönelen sözlü,yazılı ve fiili saldırılara şiddetle cevap vermek.

7-Kamuoyunun bilinçlenmesi adına İnformation admin eli ile yazılı açıklamalar yapmak.