Türk girişimciler, yerli ve milli projeler

29.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:33

Muratpaşa Belediyesi ASSİM, fikrine inanan, şirketini daha da büyütmek isteyen ya da 'Bir yatırımcıyla bu iş tamam' diyen girişimcilerin, girişimci adaylarının hayatlarını değiştiriyor. Bir yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi olan ASSİM, girişimci ve girişimci adaylarına sunduğu ofisler, çalışma salonlar, toplantı odaları ve eğitim, danışmanlık, mentorluk destekleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor.



Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunların çözümü için yenilikçi fikirler sunan, bir iş fikri olan ya da projesine yönelik AR-GE ve inovasyon çalışmaları yürüten girişimci ve girişimci adaylarına desteklerini sürdürüyor. İş fikirlerinin ve yeni girişimlerin gelişmesini ve toplumsal, ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlayan ASSİM, sunduğu imkanlarla girişimcilerin ve girişimci adaylarının önündeki engelleri ortadan kaldırıyor. 5 kuluçka, 2 ön kuluçka ofisleri, ortak çalışma alanı ve toplantı odalarıyla girişimcilere uygun fiziksel alanlar sunan ASSİM, kamu destekleri ve hibe fonlarla ilgili bilgilendirme çalışmaları, oluşturduğu ulusal ve uluslararası girişimcilik programlarına başvuru fırsatları ve ilişki ağları aktiviteleri, yarışmalar, eğitimler, atölyeler, kamplar gibi girişimciliği teşvik edici programlarla da yeni iş fikirlerinin gelişmesi için uygun koşulları oluşturuyor.



120 iş fikri incelendi



ASSİM, sadece geçen yıl, iş birliği kurduğu veya paydaşı olduğu kurum ve kuruluşlarla eğitim, seminer, panel ve atölye çalışmalarından oluşan 23 etkinlik gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Habitat Derneği, Girişim Hareketi, Antalya AIESEC ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) iş birliği protokolleri imzalayan ASSİM, bugüne kadar 120 iş fikri inceledi. Bunların 11 tanesi Girişim Değerleme Kurulu'na davet edilirken 7'si Ön Kuluçka Programı'na alındı. Programa devam eden 6 iş fikri, 6 ay boyunca paylaşımlı ofis kullanarak, eğitim, danışmanlık ve mentorluk ve iş geliştirme hizmeti aldı.



Çalışmalarını ASSİM çatısı altında sürdüren şirketlerden biri olan ENPRO Bilişim, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu Mustafa Ozan Çakır ve eşi ODTÜ İktisat bölümü mezunu Derya Selin Işılay-Çakır tarafından kuruldu. Çiftin 2017'de Antalya'ya taşınarak kendi girişimlerini başlatma kararıyla ortaya çıkan şirketin ilk çalışması, Türkiye'de erken yaşlarda kodlama eğitiminin gelişmesi ve yaygınlaşması için yerli bir ürüne olan ihtiyaç üzerine şekillendi.



Meraklı Tosba



3 yaş üzeri çocuklara kodlama temellerini öğretmek amacıyla geliştirilen kodlama öğreten oyuncak RoboTurtle bir diğer adıyla Meraklı Tosba'yı projelendiren girişimci çift, TÜBİTAK'ın desteğiyle 2018 yılında ENPRO'yu kurdu. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Antalya Teknokent bünyesinde kurulan girişim, ofis ve ekosistem ihtiyacını karşılamak için çözüm ararken yolu Muratpaşa Belediyesi'ye kesişti. Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'ın çarşamba günleri gerçekleştirdiği 'randevusuz görüşme saati'den haberdar olan çift, projelerini ve hayallerini Başkan Uysal'la paylaştı.



Genç girişimciler, ASSİM'in açılmasıyla birlikte faaliyetlerini burada sürdürmeye başlarken Derya Çakır, mentorluk ve ofis desteğiyle işlerini daha da geliştirdiklerini anlattı. RoboTurtle projesinde endüstriyelleşme adımlarını atmak üzere olduklarını belirten Çakır, ASSİM'de varolan ekosistem sayesinde yeni iş fikirlerine de yoğunlaştıklarını söyledi. Çakır, RoboTurtle'ın yanı sıra Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'yla (ATSO) harita tabanlı bir sanal gezi rehberi uygulaması ve telekomünikasyon alanında farklı projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA