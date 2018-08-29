Türk Futbolcular O Şehre Gitmekten Korkuyor

BERLİN kulübü BAK 07 ile Chemnitz FC, Alman 4'üncü ligi Regionalliga'da aynı grupta mücadele ediyor. İki takım arasındaki karşılaşma 15 Eylül Cumartesi günü aşırı sağcıların terör estirdiği Chemnitz'te oynanacak. Chemnitz FC, bu ligde en çok taraftara sahip kulüp. Saksonya Eyaleti'nin en büyük üçüncü kentinin takımı olan Chemnitz FC maçlarını ortalama altı bin seyircinin önünde oynuyor. Kimi maçlarda seyirci sayısı 10 bini aşıyor.

Maç öncesi Hürriyet'e konuşan BAK 07 Başkanı Mehmet Ali Han, şunları söyledi:

"Eğer takımın ve taraftarımızın güvenliğiyle ilgili garanti verilmezse maça çıkamayız. Biz hiçbir futbolcumuzu ve yöneticimizi ile taraftarımızı riske edemeyiz. Burada söz konusu olan insan hayatı. Çıkacak herhangi bir olayda kim sorumluluk alacak. Alman basınında takip ettik. Olayların başından itibaren Chemnitz kulübünün taraftarı da sokaklarda. Bu bizi korkutuyor.

Mehmet Ali Han

OLAYLARI ENDİŞEYLE İZLİYORUZ

"Yeni eyaletlerin takımlarıyla oynadığımız maçlarda birçok kez futbolcu, teknik heyet, yönetici ve taraftarımız ırkçı hakaretlere ve küfürlere maruz kaldı. Üzerimize bira kutusu fırlattıkları oldu. Bu kez durum daha ciddi. Bir şehir ayakta. Irkçılar sokakta yabancı avına çıkılıyor. Bazı Federal Meclis milletvekilleri insanlara, "Adaleti kendiniz sağlayın, sokağa çıkın" çağrısı yaptı. Biz korku, endişe ve üzüntüyle olayları izliyoruz."

FEDERASYONA ÇAĞRI YAPTIK

"Biz Alman Futbol Federasyonu ve Kuzey Alanya Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunduk. Şehre girişte, statta, maç öncesi, maç sırasında ve sonrasında bizim güvenliğimizi sağlayacak önlemlerin alınmasını istiyoruz. Çünkü kentte polis aşırı sağcı ve şiddet yanlısı ırkçılarla mücadelede yetersiz kalıyor."