Türk Eximbank'tan ihracatçıya 380 milyon avroluk yeni kaynak
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Türk Eximbank'tan ihracatçıya 380 milyon avroluk yeni kaynak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladığını bildirdi.

Türk Eximbank'tan ihracatçıya 380 milyon avroluk yeni kaynak
29.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:39

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladığını bildirdi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın 26 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanlığının kontrgarantisiyle Dünya Bankası Grubu üyesi International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD) anapara tutarının yüzde 50'sine garanti sağladığı 380 milyon avro tutarında kaynak için anlaşma imzaladığını ifade etti.

Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale'nin katılımlarıyla gerçekleşen 2 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlemin toplam maliyetinin 6 aylık Euribor+ yüzde 2,83 civarında gerçekleştiğini belirten Pekcan, söz konusu fonun mevcut koşullarda benzer vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığını kaydetti.

Pekcan, küresel olarak içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güveni bir kez daha gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu kapsamda ihracatçılarımıza 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci işlem"

Bakan Pekcan, yapılan işlemin özelliğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Söz konusu kaynak, bankacılık sektörü açısından Dünya Bankasının kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye'de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem. Dünyadaki benzer yapıdaki ilk işlemden daha az garanti oranına sahip olmasına rağmen, Türk Eximbank'ın sağladığı kaynakla hem 3 yıl daha uzun vadeye ulaşılmış hem de Kovid-19 salgınındaki piyasa koşullarında bankanın benzer vadelerde gerçekleştireceği bir tahvil ihracına göre yaklaşık 400 baz puan fiyat avantajı elde edilmiştir. Kredinin yapısı yaklaşık 3 ay süren müzakereler sonunda Dünya Bankasına ek olarak yapılandırılmış finansman ve yatırım bankacılığı alanlarında uzman toplam 19 uluslararası finansal kuruluş ile görüşülerek oluşturulmuştur."

"Yüzde 70'i KOBİ'lere kullandırılacak"

Söz konusu kredinin tamamının Türk Eximbank'ın yeni sürdürülebilirlik süreci kapsamında değerlendirileceğini belirten Pekcan, "Kredinin yüzde 70'i KOBİ'lerin finansmanında kullandırılacak. Bu kapsamda yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşılmasını hedefliyoruz. Kredinin en az yüzde 10'u da cinsiyet eşitliği prensibiyle Dünya Bankası ile geliştirilen yeni 'Kadın Katılımı' tanımı kapsamında değerlendirilecek firmalara kullandırılacak." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Dünya Bankasının 12 Haziran'da onayladığı azami 250 milyon avro tutarındaki garantiyle toplam 500 milyon avroluk finansman yaratılması çerçevesinde, Türk Eximbank'ın ilerleyen dönemde benzer yapıda 10 yıla kadar vadeli, uygun maliyetli, 120 milyon avro daha kaynak oluşturmasının da mümkün olacağını bildirdi.

Türk Eximbank'ın ihracatın orta/uzun vadeli finansmanına verilen desteğin arttırılmasını teminen Dünya Bankası gibi uluslar üstü kurumlarla iş birliğini artırarak uzun vadeli, uygun maliyetli kaynak sağlama çabasına gelecek dönemde de devam etmeyi planladığını vurgulayan Pekcan, söz konusu kaynağın ihracatçılara hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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