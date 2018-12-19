Türk Ekonomisi 16 Yılda 4 Kat Büyüdü"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 2019 yılı bütçe görüşmelerinde bir konuşma yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, 16 yıllık süreçte Türk ekonomisinin 4 katından fazla büyüdüğünü söyledi.

"İktidar olarak milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle, 80 milyon vatandaşımızın partisi olmanın gayretiyle, Ülkemiz için; büyük hizmetler, büyük reformlar kazandırdık" diyen Ceyda Çetin Erenler, "16 yıllık süreçte ekonomimiz 4 katından fazla büyütmüştür. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız 2018 yılsonu itibariyle 170 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Gayrisafi yurtiçi hasılamız 226 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkmıştır. AK Parti hükümetlerimiz döneminde; eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan tarıma, sanayiden sosyal yardımlara kadar Ülkemize her alanda sayısız projeler kazandırılmış, dünya çapında ses getiren büyük projelerin temelleri atılmıştır. Dünyanın en büyüğü olma özelliğini taşıyan ve 60 ülke ile birlikte 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlayan İstanbul Havaalanımızın açılışı, yine kendi alanlarında çok önemli yatırımlar olan Star Rafinerisi ve (TANAP) Projesinin açılışları yapılmıştır. Karadeniz'in altından ülkemize bağlanan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi de çok önemli bir stratejik hamle olmuştur" dedi.

"Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 65'lere ulaşmıştır"

Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Hepimizin de malumu olduğu üzere savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan yerlilik ve millilik oranı bugün yüzde 65'lere ulaşmıştır. Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizde, Ali Kuşçu'dan ve Uluğ Bey'den bu yana büyük hayalimiz olan Türkiye Uzay Ajansı kurulmuştur. AK Parti hükümetlerimiz bugün olduğu gibi, yarın da projelerini bir bir gerçekleştirmeye devam edecek, ülkemizi yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkaracak, küresel bir güç olma yolunda ki ilerleyişini sürdürecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde azimle ve özveriyle çalışarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla, milletimiz ile birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

"Kütahya'ya 2002 yılından bu güne 12 milyar 872 milyon 879 bin TL'lik yatırım"

Kütahya'nın, kuruluşun ve kurtuluşun şehri olduğunu dile getiren Erenler, "2002 yılından bu güne Ülkemize yapılan sayısız yatırımdan 12 Milyar 872 Milyon 879 bin TL'lik yatırımla Kütahyamız'da istifade etmiştir. Coğrafi konumu, lojistik avantajı ve devletimizin sağladığı yatırım teşvikleri ile ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetlerde aranılan tüm nitelikleri fazlasıyla taşıyan Kütahya'mız, yerli ve yabancı yatırımcılar için bir fırsat şehridir. Bu sayede; yetiştirdiği evlatlarla, yönettiği boyla koskoca bir "'Cihan İmparatorluğu'nun temellerini atan Hayme Ana'nın yaşadığı, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı; kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'mız, sanayi şehri olma yolunda da hızla ilerlemektedir. Çeşitli zenginliklere sahip birbirinden değerli 12 ilçesi ile; tarih, kültür, sanat termal, doğa turizmi ve yatırım fırsatları şehri olan Kütahya'mızın, keşfedildikçe kendine hayran bırakan bir çeyiz sandığına benzediğini belirterek, siz değerli vekillerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı çeyiz sandığımızı aralamaya, içindeki zenginlikleri keşfetmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.(EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA