Türk Edebiyatında ilk roman çevirisini kim yapmıştır? İlk çeviri romanı nedir? İlk çeviri romanı yazarı kimdir?
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Türk Edebiyatında ilk roman çevirisini kim yapmıştır? İlk çeviri romanı nedir? İlk çeviri romanı yazarı kimdir?

Türk Edebiyatında ilk roman çevirisini kim yapmıştır? İlk çeviri romanı nedir? İlk çeviri romanı yazarı kimdir?
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Türk Edebiyatında ilk çeviri romanın hangisi olduğu ve yazarı merak edilmekte. Edebiyatımızda ortaya çıkan roman türünün ilk örnekleri, Tanzimat döneminden önceye aittir. Bunlar hem uyarlama, hem de çeviri hem de özgün özellikler taşır. Peki, Türk Edebiyatında ilk roman çevirisini kim yapmıştır? İlk çeviri romanı nedir? İlk çeviri romanı yazarı kimdir?

Türk Edebiyatında roman türünün ilk örnekleri tazminat dönemi öncesine aittir. Aslında ilk çeviri roman örnekleri, Ermenice harflerle Türkçe olarak yazılmış olan çeviri eserlerden oluşur. Osmanlıcadan Türkçeye yapılmış olan ilk çeviri eser ise, Tercüme-i Telemak'tır. Peki, Türk Edebiyatında ilk roman çevirisini kim yapmıştır? İlk çeviri romanı nedir? İlk çeviri romanı yazarı kimdir? İşte detaylar haberimizde...

TÜRK EDEBİYATINDA İLK ROMAN ÇEVİRİSİNİ KİM YAPMIŞTIR?

İlk çeviri romanı Fenelon tarafından yazılan "Telemak" adlı eserin çevirisi olan "Tercüme-i Telemak" adlı eserdir. Bu çeviri Yusuf Kamil Paşa tarafından Arapça tercümesinden alınarak yapılmıştır.

İLK ÇEVİRİ ROMAN HANGİ DÖNEMDE YAZILMIŞTIR?

İlk çeviri romanı olan "Telemak" 1859 yılında okuyucuları ile buluşmuştur. Telemak adlı eserin çevirisi Yusuf Kamil Paşa'ya aittir. Eserin orijinal yazarı Fenelon'dur. Eser Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir.

YUSUF KAMİL PAŞA KİMDİR?

Yusuf Kamil Paşa, Osmanlı döneminde sadrazamlık yapmış önemli bir devlet adamı olan Yusuf Kamil Paşa, Türk edebiyatındaki ilk roman çevirisini yapmıştır. Çok küçük yaşlarda babasını kaybeden ve bu nedenle de amcası Gümrükçü Osman Paşa'nın yanında büyümek zorunda kalan Yusuf Kamil, İstanbul'da çok iyi bir eğitim almıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yusuf Kamil, 1883 yılında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın güvenini kazanarak kısa bir süre içinde Mısır Hazine Kâtipliğine daha sonra da Mehmet Ali Paşa'nın maiyet kâtipliği görevine getirilmiştir. Yusuf Kamil Paşa, kısa bir süre sonra kaymakam rütbesi ile askerlik makamına yükselerek mirliva olmuştur. Yusuf Kamil, Mehmet Ali Paşa'nın kızı olan Zeynep Hanım ile akrabalarının istememesine rağmen evlendi.

Kamil Paşa, Mustafa Reşid Paşa'nın da desteğini alarak oldukça önemli görevlere getirildi. Yusuf Kamil Paşa, 1862 yılında Sadrazamlığa getirildi fakat sadece altı ay sonra azledilerek Adliye Nazırlığı ve Şurayı Devlet Başkanlığı görevine alındı. En son Divanı Ahkam-ı Adliye Nazırlığı görevini yaparken hastalanarak 1875 yılında görevini bıraktı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Türk Edebiyatında ilk roman çevirisini kim yapmıştır? İlk çeviri romanı nedir? İlk çeviri romanı yazarı kimdir? - Haberler
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