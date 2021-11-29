"Türk Dünyasının Entegrasyonuna Yönelik Nazarbayev Modeli" Uluslararası Konferansı Ahmet Yesevi Üniversitesinde Tamamlandı

Nursultan Nazarbayev Fonu tarafından düzenlenen "Türk Dünyasının Entegrasyonuna Yönelik Nazarbayev Modeli" başlıklı uluslararası konferans, 27 Kasım 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumlarla sona erdi.

Konferansın ikinci gününde Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar yöneticiliğinde "Nazarbayev Modeli: Türk Dünyasının 2040 Yılındaki Durumu" başlıklı oturum düzenlendi.

Dünyanın çeşitli kurum ve kuruluşlarından akademisyenlerin çevrim içi olarak katılım gösterdiği oturumda, "Nursultan Nazarbayev'in Türk İş Birliği", "Türk Dünyasının Manevi Başkenti Türkistan", "Kazak Etnik ve Dinler Arası Uyum Modelinin Mevcut Durumu" temalı sunumlar başta olmak üzere Türk dünyasının küresel anlamda teknolojik ve modern gelişimi ile birlikte Türk dünyasını gelecekte bekleyen yenilikler hakkında uzman görüşleri değerlendirildi.

Konferans programı, yapılan teşekkür konuşmaları ve anı fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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