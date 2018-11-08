Türk Dünyası Diaspora Dayanışmasını Güçlendiriyor

Bakan Ersoy: "Türkiye'nin ev sahipliğinde 2019 yılında düzenlenmesi planlanan Türk Konseyi 2. Diaspora Forumu'na ilişkin ele alınacak hususlar, önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz çalışmalar için bizlere önemli bir nefes sağlayacaktır."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi(Türk Keneşi) tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Türk Konseyi Diaspora Bakanları ve Kurum Başkanları 3. Toplantısı'na katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üyesi olduğu Türk Konseyi'nin 15 milyona yakın diaspora mensubunun bulunduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Özbekistan ile Türkmenistan'ın da bu oluşumun parçası olması halinde, dünya çapında bir diaspora gücüne sahip olunacağına dikkati çekti.

Günümüz uluslararası ilişkilerinde diaspora alanında ortak çalışmalar yapmanın ve bu sahada faaliyet gösteren kurumlar arasındaki işbirliğini tesis etmenin önemini hatırlatan Bakan Ersoy, bu süreçte yürüttükleri çalışmalarda önemli bir noktaya ulaştıklarını kaydetti.

İşbirliği Riskleri Azaltacak

Türk Konseyi ülkelerinin arasındaki ortak köken ve değerlere dikkati çeken Bakan Ersoy, "Bu değerler aramızdaki dayanışmaya büyük bir potansiyel sağlıyorsa, diasporalarımız da bu dayanışmanın önemli bir unsurunu oluşturacaktır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk Konseyi çatısı altında yürütülen çalışmalar kapsamında bugün imzalanacak"Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı" ile diasporalardan görülecek faydaların artacağını ve anayurtlarından uzakta yaşayan vatandaşların saygınlık ve çıkarlarının korunması açısından ileri bir adım atılmış olacağını belirtti. Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Zira insan hareketliliğinin tarihteki en büyük boyutlarına ulaştığı ve bu duruma bağlı olarak geliştirilen tepkilerin dünya politikalarını şekillendirebildiği günümüzde, diasporalarımızın karşı karşıya olduğu benzeri riskler ve de fırsatlar bulunmaktadır. Tüm bunları ortak bir vizyonla değerlendirmek ve işbirliği içinde karşılamak söz konusu riskleri azaltıp fırsatları artırmanın en etkili yollarından birini oluşturacaktır. Bilhassa yabancı ve göçmen düşmanlığının iyiden iyiye tehlikeli bir hâl aldığı dünyamızda, vatandaşlarımızın dayanışma ve ortaklıklarını teşvik etmek hayatî bir mesele hâline gelmiştir."

Toplantı Gelecek Çalışmalara Rehber Olacak

Türkiye'nin dünyanın 155 ülkesinde yaşayan 6 milyon 500 bine yakın vatandaşı ile büyük bir potansiyel barındırdığını işaret eden Bakan Ersoy, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliden edindiği tecrübesini Türk Konseyi ile paylaşmayı istediklerini belirtti.

Bakan Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Türkiye'nin de, her konuda olduğu gibi diaspora konusunda da, siz kardeş ülkelerimizden edineceği tecrübeler bulunmaktadır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız ve onun muadil kurumları aracılığıyla diasporalarımız arasında geliştirilecek resmî işbirliğinin ülkelerimiz arasında var olan iyi ilişkilere olumlu yansımaları olacağı muhakkaktır.Ayrıca, 2019 yılı içerisinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan Türk Konseyi 2. Diaspora Forumu'na ilişkin olarak burada ele alınacak hususlar da, önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz çalışmalar için bizlere önemli bir nefes sağlayacaktır."

Türk Konseyi Diaspora Bakanları ve Kurum Başkanları 3. Toplantısı "Türk Dildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı"nın imzalanmasının ardından son buldu.