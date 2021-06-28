Türk Dünyası Belediyeler Birliği heyeti, Bosna Hersek'te soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'yı ziyaret etti
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Türk Dünyası Belediyeler Birliği heyeti, Bosna Hersek'te soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'yı ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği heyeti, Bosna Hersek'te soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) heyeti, Bosna Hersek ziyaretleri kapsamında, Srebrenitsa kentinde Potoçari Anıt Mezarlığını ziyaret ederek, Beykoz Belediyesince huzurevi merkezine yaptırılan bungalov evinin açılışını gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) heyeti, Bosna Hersek ziyaretleri kapsamında, Srebrenitsa kentinde Potoçari Anıt Mezarlığını ziyaret ederek, Beykoz Belediyesince huzurevi merkezine yaptırılan bungalov evinin açılışını gerçekleştirdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta, soykırıma maruz kalan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa'yı ziyaret eden TDBB heyeti, Bosna Hersek Federasyonu Göçmen Bakanı Edin Ramic ve yerel yöneticilerle bir araya geldi.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, burada yaptığı açıklamada, Srebrenitsa'ya ayrı bir önem verdiklerini belirterek, Srebrenitsa anneleri için yapılacak huzurevi projesini ele aldıklarını söyledi.

TDBB ve Beykoz Belediyesince yaptırılan bungalov evinin açılışının yapıldığını aktaran Solak, huzurevinin Sebrenitsa annelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılacağını kaydetti.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Srebrenitsa anneleri için oldukça anlamlı bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu Müdür Yardımcısı Elvedin Skrebo, TDBB ile uzun yıllardır iş birliği içerisinde olduklarına işaret ederek, "Srebrenitsa anneleri içi yapılacak huzurevi alanını ziyaret ettik. Bosna Hersek halkına yardımcı olabildiğimiz için mutluyuz." dedi.

Heyet, soykırımında hayatını kaybeden kurbanların defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nı da ziyaret ederek burada dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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