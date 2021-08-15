Türk doktorun renklendirdiği astronomi fotoğrafı "NASA" seçkisinde yer aldı

Türk astronomi fotoğrafçısı Dr. Mehmet Hakan Özsaraç'ın, Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği ham görüntüyü işleyerek renklendirdiği fotoğraf, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçilerek internet sitesinde paylaşıldı.

Türk astronomi fotoğrafçısı Dr. Mehmet Hakan Özsaraç'ın, Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği ham görüntüyü işleyerek renklendirdiği fotoğraf, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçilerek internet sitesinde paylaşıldı.

Samsun'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Özsaraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıp doktorluğu mesleğinin yanı sıra profesyonel olarak hattatlık yaptığını, klasik Türk müziği ve fotoğrafçılıkla ilgilendiğini, analog fotoğraf makinesi, yazma eserler ve taş plak koleksiyonculuğu ile uğraştığını söyledi.

İlkokul yıllarında, öğretmen olan babasının okuması için aldığı uzay hakkındaki kitaplarla astronomiye merak saldığını anlatan Özsaraç, babaannesinin hacdan getirdiği bozuk slayt makinesinin merceklerinden teleskop yaparak ayın kraterlerini ve yıldızları incelediğini, o günlerde şehir ışıkları fazla olmadığı için Samanyolu'nun (Güneş sisteminin de bulunduğu gök ada) ihtişamını saatlerce seyre daldığını dile getirdi.

Özsaraç, fotoğraf hobisinin 23 yıl önce başladığını, bugüne kadar sayısız ay fotoğrafı ve Samanyolu fotoğrafı çektiğini belirtti.

Astronomik cisimlerin, gök olaylarının ve gece gökyüzü alanlarının fotoğraflanması olan astrofotoğrafçılık merakı ve üzerinde çalıştığı fotoğrafın NASA tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçilmesiyle ilgili Özsaraç, şunları aktardı:

"İşlerimin yoğunluğu nedeniyle fazla dışarı çıkma fırsatım yok. Evimin konumu da uzayı fotoğraflamaya hiç uygun değil. Bundan 6 ay önce NASA'nın internet sayfalarında gezinirken 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğrafların işlenmemiş hallerinin halka açık olduğunu ve bu fotoğrafları işleyip paylaşan az sayıda astrofotoğrafçılar olduğunu öğrendim. Hubble Uzay Teleskobu'nun halka açtığı fotoğraflar, yüksek çözünürlükte ve siyah beyaz halde. Fotoğrafı işlerken belli metotlar ve programlar kullanmamız gerekiyor. Fotoğrafın ham halinde, görünen hiçbir şey yok. Uzayda bulunan hidrojen, oksijen, sülfür gibi maddeleri görünür kılabilmek için belli filtreler uygulanıyor. Her katmanı görebilmek için ayrı renklere ihtiyacımız var. Bu süreçle amaçladığımız aslında, teleskopun çektiği fotoğrafın ilk haline ulaşabilmek."

"Benim için gurur verici"

İlk olarak Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği ham fotoğrafların arşivinden güle benzeyen bir galaksi olan M74'ün fotoğraflarını indirip yaklaşık 10 saatlik bir çalışmayla bilgisayarda belli programlarla renklendirdiğini belirten Özsaraç, şöyle devam etti:

"Elde ettiğim sonuç sosyal medyada çok fazla ilgi görünce başka gök cisimlerini de bu şekilde işleyerek paylaşmaya başladım. Bu fotoğraf çalışmalarımı çok karmaşık işlemler uygulayarak ve birden fazla program kullanarak hazırlıyorum. NASA fotoğraf editörlerinin kullandığı çok gelişmiş uygulamaları kullanmadan, tamamen manuel ve kendi geliştirdiğim yollarla çalışıyorum. Altı ay gibi kısa bir zamanda 100'ün üzerinde fotoğraf işledim ve bunlardan çok beğendiklerimi değerlendirilmek üzere APOD (Astronomy Picture of the Day-Günün Gökbilim Görüntüsü) editörlerine gönderdim. Özellikle astrofotoğrafçıların ve astronomi ile ilgisi olanların günlük olarak takip ettikleri, internet ortamındaki en büyük ve detaylı astronomi görüntüleri arşivinde fotoğraf çalışmamın yer alması benim için gurur verici oldu."

NASA, Özsaraç'ın işlediği fotoğrafı, 13 Ağustos'un "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" olarak seçti. İnternet sitesinde, fotoğrafa ilişkin "Balık takımyıldızına doğru 32 milyon ışık yılı uzaklıkta, yaklaşık 100 milyar yıldızdan oluşan bir ada evreni olan M74, muhteşem bir karşıdan görünüm sunar" bilgisi de paylaşıldı.

Özsaraç'ın işlediği fotoğrafa "https://apod.nasa.gov/apod/ap210813.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun