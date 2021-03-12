Türk diplomat Kemal Arıkan'a suikast düzenleyen Ermeni Hampig Sasunyan serbest bırakılıyor
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BBC

Türk diplomat Kemal Arıkan'a suikast düzenleyen Ermeni Hampig Sasunyan serbest bırakılıyor

12.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:47
Türk diplomat Kemal Arıkan'a suikast düzenleyen Ermeni Hampig Sasunyan serbest bırakılıyor

ABD'de California Valililiği, 1982'de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı suikast düzenleyerek öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Lübnanlı Ermeni Hampig Sasunyan'ın tahliye edileceğini doğruladı.

ABD'de California Valililiği, 1982'de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Lübnanlı Ermeni Hampig Sasunyan'ın tahliye edileceğini doğruladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir kınama mesajı yayınladı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken da karardan "hayal kırıklığı" duyduğunu belirten bir mesaj paylaştı.

Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982'de konsolosluğa giderken arabasında öldürülmüştü. Suikastı 'Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları' adlı örgüt üstlenmişti.

Arıkan'ın trafik ışıklarında bekleyen arabasını kurşun yağmuruna tutan Sasunyan aynı gün yakalanmış, diğer katil Krikor Saliba izini kaybettirmişti.

Saliba'nın aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü öne sürülmüştü.

Şimdi 58 yaşında olan Sasunyan 1984'te afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak daha sonra temyiz mahkemesi bu kararı bozdu.

California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nin, 39 yıldır cezaevinde olan Sasunyan'ın serbest bırakılmasının önünü açan kararını temyiz etmeyeceğini açıkladı.

2002'de 'terörü kınadığına' dair bir belge imzalayan Sasunyan 25 yıl sonra şartlı tahliyeden yararlanma hakkıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu süre içinde Sasunyan'ın erken tahliye talepleri reddedildi.

Aralık 2019'da Los Angeles'ta bir mahkeme Sasunyan'ın şartlı tahliye başvurusunu kabul etti. California Valiliği Mayıs 2020'de kararı veto etti.

Ancak yakın bir zaman önce mahkeme yine aynı yönde bir karar aldı ve bu kez California Valisi Newsom'un kararı temyiz etmeyeceği açıklandı.

Valilik Sözcüsü "Vali, davadaki unsurları dikkatli bir şekilde değerlendirdi ve temyize gitmeme kararı aldı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan 'hayal kırıklığı' mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Twitter hesabından yayımladığı mesajda; "…cinayetten hükümlü bulunan Harry Sassounian'ın şartlı tahliyesine imkan sağlanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Bir diplomata saldırmak, sadece bir bireye yönelik ağır bir suç değildir, bizzat diplomasiye yapılan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da "ABD, diplomatlara suikast düzenleyenlerin mümkün olan en ağır cezaya çarptırılmasını, bu kişilerin şartlı ya da erken tahliyeden yararlanmaması gerektiğini savunmaktadır" ifadesine yer verildi.

'Türk milletinin vicdanı derinden yaralandı'

Türk Dişleri Bakanlığı da kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Los Angeles County Yüksek Mahkemesi şehit Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın salıverilmesinin önünü açan bir karar almış, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise bu kararı temyiz etmeyeceğini açıklamıştır. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.

"ABD Yönetimi'nin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen değiştirilmeyen bu vahim karar evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Türkiye, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit vermiştir.

"Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi terörizmle mücadelede iş birliği ruhuna da zarar vermektedir.

"Terörist Sasunyan'ın alçakça işlediği ve 38 yıllık mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojiyi temsil eden bir suç olarak asla unutulmayacaktır."

BBC
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