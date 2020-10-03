Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk dünyasının iş birliği ve bütünleşmesi için hükümetler arası tek teşkilat olan Türk Konseyinin, devlet başkanlarının öncü rolüyle, yeni hedeflerin ve girişimlerin en üst düzeyde belirlendiği...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk dünyasının iş birliği ve bütünleşmesi için hükümetler arası tek teşkilat olan Türk Konseyinin, devlet başkanlarının öncü rolüyle, yeni hedeflerin ve girişimlerin en üst düzeyde belirlendiği benzersiz bir platform olduğunu bildirdi.

Amreyev, "3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk dünyasının, bugün tek çatı altında bir araya gelerek, daha güçlü bağlar kurmanın ve geleceği birlikte inşa etmek üzere oluşan siyasi iradenin kurumsallaşmasının sembolü olan Nahçıvan Anlaşması'nın 11. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü"nün, Türk Konseyinin kurulmasının da yıl dönümü olduğunu hatırlatan Amreyev, "Bu tarihi günün, dünyanın dört bir yanındaki tüm Türk halklarına kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Amreyev, Türk devletleri arasında kurulan 30 yıllık ortaklığın, daha kurumsal unsurlarla sürekli gelişmekte olduğuna işaret ederek, dünyanın dört bir yanındaki Türk halklarının ortak tarih, kültür ve dille karşılıklı çıkarlar temelinde ortak geleceğe doğru yol aldığını vurguladı.

"Türk Konseyi, benzersiz bir platformdur"

"Türk dünyasının iş birliği ve bütünleşmesi için hükümetler arası tek teşkilat olan Türk Konseyi, devlet başkanlarının öncü rolüyle yeni hedeflerin ve girişimlerin en üst düzeyde belirlendiği benzersiz bir platformdur." değerlendirmesinde bulunan Amreyev, teşkilatın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından tüm gündemini bu krizin olumsuz etkilerine karşı tedbirler almak üzere geliştirdiğini aktardı.

Amreyev, bu süreçte, Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerin, salgına karşı mücadelede yakın iş birliği tesis ettiklerini vurgulayarak, gerek ikili düzeyde gerekse çok taraflı birbirlerine elzem tıbbi yardım ve gıda desteğini sağlamak için hızlı şekilde hareket ettikleri bilgisini paylaştı.

Türk Konseyi devlet başkanlarının katılımıyla, 10 Nisan'da salgınla mücadele kapsamında video konferans aracılığıyla olağanüstü bir zirvenin yapıldığını anımsatan Amreyev, bu zirveyi takiben salgın döneminde ve sonrasında üye ülkeler arasındaki etkileşimin artırılması amacıyla birçok alanda bakanlar seviyesinde toplantıların yapıldığını ve önemli kararların alındığını belirtti.

"Türk Konseyi, aktif ve öncü rolünü sürdürecek"

Amreyev, kuruluş dönemini tamamlayan konseyin üyeleri arasında daha yakın iş birliği ve daha derin entegrasyonun amaçlandığı yeni bir aşamaya girdiğine dikkati çekerek, mesajında şunları kaydetti:

"Bu anlayışla dış politika, ticaret, ulaştırma, turizm, yatırım, enerji ve yeşil ekonomi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kültür, eğitim, gençlik politikası, sağlık hizmetleri, dijitalleşme gibi çeşitli alanlarda Türk dünyasının uzun vadeli hedeflerini ve bu hedeflere ulaşarak bunları uygulamak üzere bir 'yol haritası' içeren yeni bir stratejik planın hazırlıklarına devam etmekteyiz.

Türk Konseyi Vizyon 2025-Beş Yıllık Stratejik Planı'na (Vizyon 2025) ve Türk Konseyi Vizyon 2040 belgesine entegre edilen tüm bu aktif gündem, yalnızca Türk Konseyi çerçevesinde yürütülen iş birliğinin yeni bir ivme kazandığını göstermekle kalmamakta, aynı zamanda üye ve gözlemci ülkelerin birbirleriyle iş birliğini artırmak, istikrarı sürdürmek, aralarındaki bağları sağlamlaştırmak ve kalkınma potansiyellerinin kilidini açmak üzere ortak sesini ortaya koymaktadır."

Amreyev, Türk Konseyinin özellikle ekonomi, ticaret, gümrük ve ulaştırma gibi alanlarda aktif ve öncü rolünü sürdüreceğini belirterek, "Pek yakında hayata geçmesi beklenen, üye ülkelerimizde küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeyi amaçlayan Türk Yatırım Fonu'nun kurulması için gerekli temel çalışmalar da tamamlanmak üzeredir." ifadesini kullandı.

Türk Konseyinin, uluslararası arenada da ilişkilere önem atfettiğine işaret eden Amreyev, teşkilatın, Birleşmiş Milletler (BM) ve uzman kuruluşları dahil olmak üzere diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla aktif iş birliğini geliştirdiğinin altını çizdi.

Amreyev, Konseyin ilgili ve bağlı kuruluşlarıyla ilişkilere büyük önem verdiğinin altını çizerek, bu kuruluşlardan oluşan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Teşkilatları Koordinasyon Kurulunun, Türk İşbirliği Teşkilatları arasındaki kurumsal etkileşimi güçlendirmek ve Türk Konseyinin koordinasyon işlevlerini geliştirmek amacıyla kurulduğunu ifade etti.

"Kardeş Azerbaycan'ın ve halkının yanındayız"

Amreyev, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarihinin son derece önemli bu döneminde, kardeş Azerbaycan'ın ve halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yineliyoruz."

Kuruluşundan beri edindiği kazanımlar, kriz dönemlerinin kattığı tecrübe, bilgelik ve yeni vizyonuyla Türk Konseyinin daha sağlam adımlar atmaya devam edeceğini vurgulayan Amreyev, Konseyin, Nahçıvan Anlaşması'nda çerçevesi belirlenen amaç ve hedeflerin uygulanması ve üyeleri arasında daha güçlü iş birliği ve dayanışma sağlanması için var gücüyle çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Amreyev, bu gün vesilesiyle tüm Türk dili konuşan milletleri ve toplulukları en içten dilekleriyle kutlayarak, Türk dünyasının iş birliğinin ilelebet sürmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci