Türk Dil Bayramı nedir? Ne zaman ilan edildi? 26 Eylül 2020 (88. Türk Dil Bayramı) kutlamaları

Türk Dil Kurumunun kurulmasının hemen ardından toplanan Türk Dili Kurultayı ile 26 Eylül Dil Bayramı ilan edildi. Peki Türk Dil Bayramı nedir, ne zaman ilan edildi? Bu yıl kaçıncısı kutlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan kısa süre sonra Atatürk'ün isteği üzerine dil işlerini yürütecek bir oluşumun kurulması kararlaştırıldı. 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti yani Türk Dil Kurumu kurulur. Hemen sonrasında toplanan Türk Dili Kurultayı ise 26 Eylül'ü Dil Bayramı ilan etti. Dil Bayramı önemi, etkinlikleri…

TÜRK DİL BAYRAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu 88 yıl önce, çok sayıda bilim adamı, gazeteci, yazar, devlet adamı ve sanatçı gibi önemli meslek gruplarını topladığı Türk Dili Kurultayı'nda Türkçe'nin önemini vurgulamak için 26 Eylül gününü 'dil bayramı' ilan etti.

TÜRK DİL BAYRAMI TARİHİ

Bir milletin var olabilmesi için dilin en önemli unsur olduğuna inanan Atatürk, 11 Temmuz 1932 tarihinde bir akşam yemeğinde masadakilere dil işlerine yoğunlaşılması gerektiğini söylemesi üzerine Türk Dili Tetkik Cemiyeti adında 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk dili ile ilgilenen bir kurum kuruldu.

Samih Rifat, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri İçişleri Bakanlığına giderek başvuruda bulunmasıyla kurulan kurumun adı sonradan Türk Dil Kurumu olarak değiştirildi. Kurumun oluşturulduktan sonra Türk Dil Kurultayı, birçok bilim adamı, gazeteci, yazar, devlet adamı ve sanatçı gibi dönemin önde gelenleri katılır.

Türk Dil Kurultaylarının Türk dilinin gelişmesi, özleşmesi, zenginleşmesi konusunda önemli bir yeri vardır.

BU YIL KAÇINCISI KUTLANIYOR?

2020 yılında 88. Dil Bayramı kutlanmaktadır. Bugün 26 Eylül 2020 Cumartesi günü Türk Dil Bayramı'dır.

TÜRK DİL KURUMU NEDİR?

Türk Dil Kurumu, kısaca TDK, Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir. Türk Dil Kurumu 1955'ten başlayarak çeşitli dallarda ödüller verdi. Ödüller her yıl 26 Eylül Dil Bayramı'nda Ankara'da yapılan törenle sahiplerine verilirdi. Ödül verilen dallar farklı yönetmeliklere göre zaman zaman değişirdi. 1983'te Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine alındıktan sonra Türk Dil Kurumu ödülleri kaldırıldı.