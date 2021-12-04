Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot, "Kutlu bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirdiği Türk Devletleri Teşkilatı'nın hiçbir devlete ve teşkilata karşı kurulmadığını ifade ederek, "2022-2026 Stratejik Yol Haritası" ve "2040 Vizyon Belgesinin" kabul edilmesi Türk Devletleri Birliğine giden yolda sağlam ve emin adımlarla gidildiğinin en önemli göstergesidir" diye belirtti.

Eskişehir Türk Ocağı'nda, "Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına" konulu bir konferans veren Prof. Dr. Okan Yeşilot, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortaya çıkan durumu değerlendirerek Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirveleri, Türk Keneşi/ Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasına kadar olan süreci ele aldı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30. yılında devletleşme yolunda attıkları adımları anlatan Yeşilot bu devletlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Okan Yeşilot, 12 Kasım 2021'de kurulan Türk Devletler Teşkilatına giden süreci, ortak; din, dil, tarih, kültür, Türk Ortak Pazarı, Türk Asrı, Türk Devletler Birliği, Turan, hayalden hakikate, köklü geçmiş güçlü gelecek, kök bir gelecek bir ve tek yumruk" kavramları etrafında ele aldı. "Su akar yatağını bulur" diyen Yeşilot, Türk Devletleri Teşkilatını hiçbir devlete ve teşkilata karşı kurulmadığını ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması "Kutlu bir dönemin başlangıcı"

Prof. Dr. Yeşilot, Türk Devletler Teşkilatına; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan üye ülkelerinin yanında, Türkmenistan ve Macaristan'ın da gözlemci ülke olarak katılmasının önemine değindi. Türk Devletleri Teşkilatının kurulması "Kutlu bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendiren Yeşilot, "Bundan sonra üye devletleri ilgilendiren konularda ortak ve hızlı karar alınması, bu kararların uygulanması ve takip edilmesi mümkün olacaktır" dedi.

"Birliğe sağlam ve emin adımlarla gidildiğinin en önemli göstergesidir"

Sonuç bildirgesinde özellikle siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, eğitim konularındaki iş birliklerinin önemli olduğunu ifade eden Yeşilot, Kıbrıs konusunun gündeme gelmesini ve Türk Yatırım Fonunun kurulacak olmasını önemli gelişmeler olarak nitelendirdi. Son olarak Prof. Dr. Okan Yeşilot, "2022-2026 Stratejik Yol Haritası" ve "2040 Vizyon Belgesinin" kabul edilmesinin, Türk Devletleri Birliği'ne Sağlam ve emin adımlarla gidildiğinin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR