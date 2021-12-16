Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Başkanı Binali Yıldırım: "Ermenistan'a hem Azerbaycan hem Türkiye olarak barış elini uzatıyoruz"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, " Ermenistan'a hem Azerbaycan hem Türkiye olarak barış elini uzatıyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi'nin çalışmalarıyla hazırlanan Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimkızı'nın yazarlığını yaptığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 18 yılda gerçekleştirdikleri ortak faaliyetleri anlatan ve Azerbaycan Türkçesi ile kaleme alınan "Şuşa Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabı, Keçiören Belediyesi'ne ait Estergon Kalesi'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Programa katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan halkının yıllarca süren mağduriyetinin sona ermesini, Ermenistan'ın aileye katılmasını istediklerini söyledi.

"Beraber yürümemiz sonucu Karabağ artık Azerbaycan'ındır"

Yıldırım, "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" sloganının AK Parti'yi iktidara taşıyan en önemli slogan olduğunu belirterek, "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' esasında bizim 20 yıl önce Türkiye'nin 20 yıllık geçmişine damgasını vuran iktidarımızı bizi, AK Parti'yi liderimizle iktidara taşıyan en önemli sloganımız, söylemimiz. Beraber yürüdük, Türkiye, Anadolu toprakları bize az geldi. Oradan Nahçıvan'a, oradan Azerbaycan'a, oradan da Karabağ'a kadar beraber yürüdük. Beraber yürümemiz sonucu da Karabağ artık Azerbaycan'ındır. Ermenistan'ın bitmek tükenmek bilmeyen ütopik hayalleri maalesef bazı devletleri ve diasporanın bir anlamda onları teşviğiyle daha da yönetilemez hale geliyor. Bu şartlar altında Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin liderleri cenap İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık bu meselenin diplomasiyle, görüşmelerle hallolamayacağı kanaatine vardılar" dedi.

"Ümit ederim ki Karabağ'da yapılan savaş bölgedeki son savaş olur"

Karabağ'da yapılan savaşın bölgedeki son savaş olması temennisini ileten Yıldırım, "Ümit ederim ki Karabağ'da yapılan savaş bölgedeki son savaş olur. Bir daha böyle acılarla bölge insanı karşı karşıya kalmaz. Bu inatlarından, hayallerinden, boş hayallerinden vazgeçmeyen ve bu hayaller uğruna ellerindeki birçok şeyi de kaybeden tabiri caizse gaza gelen Ermenistan'a bağlı. Ermenistan'a artık Karabağ meselesi bir noktaya geldiğine göre hem Azerbaycan hem Türkiye olarak barış elini uzatıyoruz. Diyoruz ki Kafkasya'daki gelişmelerden, refahtan, zenginlikten siz de istifade edin. Bu bir açık çağrıdır. Bu amaçla Cumhurbaşkanımız Ermenistan'a bir diplomat atamasını da gerçekleştirmiştir. Ermenistan'ın bu önemli fırsatı ıskalamaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz sadece Ermenistan değil bölgedeki bütün ülkelerin daha çok refah ve kalkınma için bölgede yaşayan bütün halkların mutluluğu için birlikte çalışma yapmamızın faydalı olacağını düşünüyoruz. Hem diasporanın hem arkalarından kulaklarına fısıldayan 'arkanızdayız' diyen devletlerin iş başa düştüğünde hiçbirinin yanlarında olmadığını, bir faydası olmadığını Ermenistan yönetimi inşallah bu sefer anlamıştır, görmüştür. Gelecek, bölgede iş birliğine, komşularla iyi geçinmeye bağlıdır. Ermenistan halkının yıllarca mağduriyeti sona ersin istiyoruz ve aileye katılsın, birlikte bölge için çalışalım istiyoruz. Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak size ilk defa hitap ediyorum. Arkadaşlar sakal nerede diye doğal olarak soruyorlar. Sakalımız yok ama sakalımız olan birini yanımızda taşırız sürekli. Soranlara gösteririz ama asıl olan bu işin anlamına mucip olmak" diye konuştu.

"Aksakallılar Heyeti Başkanlığı görevini Aliyev teklif etti"

Yıldırım, Aksakallılar Heyeti Başkanlığı görevine nasıl geldiğinden de bahsetti. Teklifin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından geldiğini dile getiren Yıldırım, "Savaştaki ziyaretimizde cenap ile muhabbet ederken böyle bir teklifte bulundu, o zaman Türk Konseyi'nin Azerbaycan dönem başkanıydı. Kendisi dedi ki Türk Konseyi'ne böyle bir mekanizma lazım, Nahçıvan Anlaşması'nda var ama fazla işlevlik kazandıramadık. Böyle bir şey düşünür müsün? Takdir sizin dedim Cumhurbaşkanım. O süreci başlattı. 12 Kasım 2021'deki İstanbul Demokrasi Özgürlük Adası'nda yapılan o tarihi zirvede de bu karar alındı. Bütün üye devletlerin liderleriyle bu karar alındı ve böylece bizim hem Türkiye Aksakalı hem de Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalı olarak görevlendirmemiz yapıldı" dedi.

"Birçok ülke Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olmak istiyor"

Birçok ülkenin Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olmak istediğini, üyelik şartlarının belli olduğunu anlatan Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı'nın verilerinden de bahsetti. Yıldırım, şunları söyledi:

"Birçok ülke teşkilatımıza üye olmak istiyor. Çok heyecan oluşturdu. Burada üyelik şartları belli. Herkesin üye olması söz konusu değil. Türk devleti olacak veya Türkçe'nin aynı kökten gelen bir dili olacak. Kendi dilinden başka konuşulan dil Türkçe olacak. Bu gibi kriterler kondu. Bu çerçevede teşkilat büyümeye, gelişmeye devam edecek. Bu teşkilatın amacı kimseyi korkutmak değil, bu teşkilatın amacı kimseden korkmadığını göstermektir. Bölgeyi kalkındıracağız. Bölgelerin ülkeleri arasındaki altyapı, refah farklılıklarını, yatırım açıklarını kapatacağız, eşit seviyeye getireceğiz. Bugün TDT 5 milyon kilometrekare bir alanda yayılı. 170 milyon nüfusu var, 1,5 trilyon gayrısafi hasılası var yıllık bazda. 550 milyar dolar ticaret hacmi var. Ticaret hacminin içerisinde bu 7 üye ülkenin birbiriyle ticareti yüzde 5'in altında. Bu kadar büyük ticaretin içerisinde yüzde 3 mertebesinde bir kendi aralarında ticaret yapıyor olmaları kabul edilebilir bir şey değil. 3'ten daha aşağıya düşmemesi gerekir. Biz Avrupa'dan Uzak Doğu'ya artık kesintisiz gidebiliyoruz. Ama bir şeyimiz daha var; Zengezur Koridoru'nun açılması. Laçin ile eş zamanlı bu koridorun da hayata geçmesiyle artık beraber bu yollarda yürürken tekrar ara verip uçağa binip geçmeyeceğiz, yürümeye devam edeceğiz."

Programda Azerbaycan Meclisi Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Amiraslanov, TBMM Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Eyneddinoğlu Mammadov, Ankara Valisi Vasip Şahin, kitabın yazarı Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimkızı, kitabın editörü de olan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da birer konuşma yaptı.

Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimkızı'nın yazdığı Şuşa "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabının editörlüğünü ve redaktörlüğünü AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, danışmanlığını ise Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar yaptı. Program sonunda Karabağ Zaferi'ni temsil eden "Tek Yumruk", Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'a hediye edildi. Ardından günü anısına fotoğraf çekilerek, Azeri ses sanatçısı Azerin türkülerini seslendirdi. - ANKARA